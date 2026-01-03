„Nejsem z Putina nadšený, zabíjí příliš mnoho lidí,“ reagoval Trump na dotaz novinářů. „Myslel jsem, že nejjednodušší, že jedním z nejjednodušších bude Rusko, Ukrajina. Ale není,“ řekl podle Bloombergu Trump s odkazem na svůj slib rychle po svém loňském návratu do Bílého domu ukončit válku, kterou rozpoutala Moskva v únoru 2022. Trump před nástupem do Bílého domu tvrdil, že konflikt ukončí během jednoho dne.
Od té doby americký prezident opakovaně vyjádřil frustraci nebo zklamání nad přístupem Moskvy a z nedostatečného pokroku v jeho mírových snahách v případě ruské agrese vůči Ukrajině.
Americký prezident nedávno na Floridě jednal s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a posléze vyjádřil přesvědčení, že se dohoda o míru přiblížila. Telefonicky hovořil také s šéfem Kremlu Putinem.
Moskva ale v pondělí prohlásila, že přehodnotí svůj postoj v mírových jednáních, zatímco obvinila Kyjev z pokusu o dronový útok na Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti.
Ukrajina okamžitě ruské tvrzení o údajném útoku na Putinovo sídlo popřela a ruské tvrzení označila za lež, jejímž cílem je podkopat mírový proces.
Zelenskyj v sobotu podle Reuters uvedl, že Kyjev doufá v summit lídrů v USA do konce ledna, kde by se měly projednat návrhy na ukončení války s Ruskem.
Ukrajinský prezident informoval o dnešním jednání Ukrajinců s poradci pro národní bezpečnost z 18 zemí takzvané koalice ochotných v Kyjevě mimo jiné o bezpečnostních zárukách, přičemž příští týden by měla jednání pokračovat na setkání evropských lídrů v Paříži. „A poté.. se budeme připravovat na setkání v USA na úrovni lídrů. Chtěli bychom, aby se to všechno stalo v lednu, do konce ledna,“ řekl Zelenskyj.