Trump po devíti letech přiletěl do Číny. V Pekingu ho vítala záplava vlaječek

  15:05
Americký prezident Donald Trump dorazil do Pekingu. Návštěva potrvá do pátku a její oficiální program začne ve čtvrtek, kdy se setká mimo jiné s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Vedle obchodu by mohli podle médií hovořit i o citlivých tématech, jako je americko-izraelská válka s Íránem či prodej amerických zbraní Tchaj-wanu.

Trump přiletěl do Číny jako první prezident USA po téměř deseti letech, naposledy tam byl také on, v listopadu 2017, za svého prvního působení v Bílém domě. BBC však připomněla, že od Trumpovy poslední návštěvy se mnohé změnilo a Čína je nyní silnější a mnohem asertivnější.

Cílem Trumpovy cesty jsou významné obchodní kontrakty a také snaha vylepšit si u americké veřejnosti image, kterou mu poškodila letos zejména válka s Íránem. Konflikt s Íránem zesílil inflační tlaky v USA a prudce zvýšil riziko, že Trumpovi republikáni v listopadových volbách ztratí kontrolu nad jednou či dokonce oběma komorami Kongresu.

Uvítací ceremoniál pro americkou delegaci na letišti v Pekingu, kde se prezident Donald Trump přivítal s čínským viceprezidentem Chan Čengem. (13. května 2026)
Americký prezident Donald Trump vystupuje z letadla v Pekingu. (13. května 2026)
Trumpa na cestě do Číny doprovází americký ministr zahraničí Marco Rubio a řada podnikatelů. Na Rubia přitom Peking v minulosti uvalil sankce, v úterý ale oznámil, že mu nebude bránit ve vstupu na území Číny.

„Sankce se týkají slov a činů pana Rubia ohledně Číny v dobách, kdy byl senátorem,“ řekl podle agentury AFP mluvčí čínské ambasády ve Washingtonu.

