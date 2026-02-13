Trump chce přimět Harvard k poslušnosti. Žaluje univerzitu o miliardu dolarů

Ministerstvo spravedlnosti v pátek uvedlo, že Harvardova univerzita v rámci federálního vyšetřování postupuje pomalu a odmítá poskytovat potřebné údaje a dokumenty včetně informací o přijímacím řízení a korespondenci týkající se zakázaných programů diverzity, rovnosti a inkluze.
Od těchto dokumentů si ministerstvo slibuje vyhodnocení toho, zda univerzita plní rozhodnutí Nejvyššího soudu USA z roku 2023, podle kterého jsou přijímací programy upřednostňující některé rasy protiústavní.
Ministerstvo rovněž uvedlo, že cílem žaloby je pouze přinutit univerzitu ke spolupráci. Nynější postup ji neobviňuje z případné diskriminace, nepožaduje žádné odškodnění a ani neruší přístup k federálním fondům, dodalo ministerstvo spravedlnosti.
Nejstarší americká univerzita se stala hlavním terčem kampaně Trumpovy administrativy, jejímž cílem je vynutit si změny na univerzitách, kde podle šéfa Bílého domu vládne antisemitismus a radikálně levicové ideologie.
Nový spor mezi Trumpem a touto školou nastal poté, co list The New York Times (NYT) napsal, že prezident upustil od snahy získat od Harvardu 200 milionů dolarů (4,1 miliardy Kč) v rámci vzájemné dohody, zatímco univerzita finančnímu urovnání vzdorovala. Trump v reakci na to pohrozil, že od univerzity bude chtít jako odškodné miliardu dolarů.