Trump chce přimět Harvard k poslušnosti. Žaluje univerzitu o miliardu dolarů

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa žaluje Harvardovu univerzitu, která podle ní nespolupracuje s federálními vyšetřovateli v otázce nelegálního rasového upřednostňování některých uchazečů. Podle agentury Reuters přišla žaloba necelé dva týdny poté, co šéf Bílého domu na své sociální síti Truth Social instituci pohrozil, že po ní bude jako odškodné požadovat rovnou miliardu dolarů. Univerzita se zatím k případu nevyjádřila.
Donald Trump (6. února 2026)

Donald Trump (6. února 2026) | foto: ČTK

Americký prezident Donald Trump během jednání svého kabinetu. (29. ledna 2026)
Harvardova univerzita v americkém státě Massachusetts
Harvardova univerzita v Cambridge ve státě Massachusetts. (15. dubna 2025)
Americký prezident Donald Trump. (27. ledna 2026)
Ministerstvo spravedlnosti v pátek uvedlo, že Harvardova univerzita v rámci federálního vyšetřování postupuje pomalu a odmítá poskytovat potřebné údaje a dokumenty včetně informací o přijímacím řízení a korespondenci týkající se zakázaných programů diverzity, rovnosti a inkluze.

Od těchto dokumentů si ministerstvo slibuje vyhodnocení toho, zda univerzita plní rozhodnutí Nejvyššího soudu USA z roku 2023, podle kterého jsou přijímací programy upřednostňující některé rasy protiústavní.

Ministerstvo rovněž uvedlo, že cílem žaloby je pouze přinutit univerzitu ke spolupráci. Nynější postup ji neobviňuje z případné diskriminace, nepožaduje žádné odškodnění a ani neruší přístup k federálním fondům, dodalo ministerstvo spravedlnosti.

Nejstarší americká univerzita se stala hlavním terčem kampaně Trumpovy administrativy, jejímž cílem je vynutit si změny na univerzitách, kde podle šéfa Bílého domu vládne antisemitismus a radikálně levicové ideologie.

Nový spor mezi Trumpem a touto školou nastal poté, co list The New York Times (NYT) napsal, že prezident upustil od snahy získat od Harvardu 200 milionů dolarů (4,1 miliardy Kč) v rámci vzájemné dohody, zatímco univerzita finančnímu urovnání vzdorovala. Trump v reakci na to pohrozil, že od univerzity bude chtít jako odškodné miliardu dolarů.

