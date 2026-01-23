Modřina ve tvaru Grónska? Trump si přivodil novou podlitinu, prozradil jak

  10:14
Výrazný detail, kterého si všimli novináři a fotografové. Na Světovém ekonomickém fóru (WEF) fóru v Davosu se na levé ruce Donalda Trumpa objevila velká modřina. Někteří uživatelé sociálních sítí si všimli, že tvarem připomíná Grónsko. Náhoda? Jak k poranění došlo, vysvětlil sám americký prezident. Prý se uhodil.

„Uhodil se o roh stolu,“ vysvětlila v prohlášení Karoline Leavittová, tisková mluvčí Bílého domu. Incident se podle ní stal ve chvíli, kdy Trump oznamoval členy nově vzniklé Rady míru.

Modřina na ruce Donalda Trumpa. (22. ledna 2026)
Donaldu Trumpovi se v Davosu opět objevila na ruce modřina. (22. ledna 2026)
Americký prezident Donald Trump ukazuje na palubě Air Force One modřinu, když se v Davosu uhodilo stůl. (22. ledna 2026)
Americký prezident Donald Trump v Davosu spolu s pozvanými státníky podepsal dokument, kterým byla formálně ustavena Rada míru. (22. ledna 2026)
„Říká se, že pokud máte rádi své srdce, berte aspirin. Ale pokud nechcete modřiny, neberte ho tolik. Já ho ale beru ve velké dávce,“ řekl Trump později na palubě svého Air Force One.

Agentura Reuters uvedla, že čtyři lékaři jí potvrdili, že užívání aspirinu přispívá ke vzniku modřin. Dodala, že už začátkem ledna Trump v rozhovoru pro The Wall Street Journal prohlásil, že bere větší dávku aspirinu, než doporučují lékaři, aby „srdcem proudila pěkná, řídká krev“.

CNN uvádí, že 79letý Trump má na rukou modřiny už delší čas, objevovaly se mu ještě před jeho druhým nástupem do Bílého domu. Větší pozornost však začaly budit poté, co se je snažil zakrýt silným make-upem a obvazy a ruku si chránil před objektivy kamer.

Trump je druhým nejstarším člověkem, který v USA zastával prezidentský úřad. Po svém předchůdci Joeu Bidenovi, který ve 82 letech během kampaně vzdal svou kandidaturu na své opětovné zvolení v roce 2024.

