Jestli nepodepíše, bude mít velké problémy, vyhrožuje Trump Ukrajině

„Pokouší se vycouvat z dohody o vzácných zeminách a pokud to udělá, bude mít jisté problémy, velké, velké problémy,“ řekl Trump o Zelenském. Zmínil se také o Zelenského snahách, aby Ukrajina vstoupila v budoucnu do Severoatlantické aliance. „Chce být členem NATO, nikdy ale členem NATO nebude. Chápe to,“ uvedl.

Washington chce s Kyjevem uzavřít dohodu o kovech vzácných zemin. Očekávaný podpis dohody o americkém podílu na ukrajinském nerostném bohatství zhatila na konci února roztržka mezi Trumpem a Zelenským v Oválné pracovně Bílého domu.

V novém návrhu USA požadují od Ukrajiny všechny příjmy z přírodních zdrojů, dokud by Ukrajina nesplatila veškerou americkou vojenskou pomoc, a to i s úroky ve výši čtyř procent ročně, napsal v uplynulém týdnu Reuters. Ukrajinská média k tomu uvedla, že by to narušilo ekonomickou suverenitu země a mohlo ohrozit cestu Ukrajiny do EU.

Zelenskyj opakovaně řekl, že Ukrajina dohodu s USA chce uzavřít, ale nepodepíše takové ujednání, které by jeho zemi ožebračilo. Minulý týden ve čtvrtek prohlásil, že Washington ustavičně mění podmínky dohody, ale nechce, aby si USA myslely, že je v zásadě proti.

V pátek pak řekl, že Ukrajina neuzná dříve poskytnutou americkou vojenskou pomoc k obraně před ruskou invazí jako půjčku a ani nepřijme žádnou dohodu ohrožující její vstup do Evropské unie.