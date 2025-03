Zelenskyj doufá, že Trump přijede na Ukrajinu. Mezitím dostal další F-16

„Ano, právě jsem mluvil s prezidentem Macronem, s Emmanuelem,“ řekl podle AFP Zelenskyj na tiskovém brífinku. „Často spolu hodně mluvíme. Jednou denně,“ dodal.

Macron minulý týden hostil velitele armád z více než 30 evropských i jiných zemí podporujících Ukrajinu. Vyzval je, aby vypracovali plán, který by vytvořil důvěryhodné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu v případě, že se Kyjev s Moskvou dohodnou na příměří. Jednou ze zvažovaných možností je vyslání evropských mírových sil na Ukrajinu.

Zelenskyj dnes také připustil, že Ukrajina obdržela další stíhačky F-16. „Na Ukrajinu přiletělo několik stíhaček F-16. Neřeknu vám, kolik,“ řekl. První stroje F-16 získala ukrajinská armáda loni v létě, poté následovaly další dodávky.

Ukrajině již dodalo letouny F-16 či je přislíbilo dodat Dánsko, Nizozemsko, Norsko a Belgie. O nejméně jednu stíhačku, získanou z Dánska, Ukrajina přišla loni v létě, pilot tehdy zahynul. Letos v únoru dostala Ukrajina také první francouzské stíhačky Mirage 2000.

S Trumpem dosáhneme míru, věří Zelenskyj

„Shodli jsme se, že Ukrajina a Spojené státy by měly pokračovat ve spolupráci s cílem trvalého míru. Věříme, že společně s Amerikou, s prezidentem Trumpem a pod americkým vedením lze trvalého míru dosáhnout ještě letos,“ uvedl po telefonátu s americkým protějškem ukrajinský prezident.

„Pověřili jsme naše týmy, aby vyřešily technické problémy související s dosáhnutím částečného příměří. Ukrajinské a americké týmy jsou připraveny se v nadcházejících dnech setkat v Saúdské Arábii,“ poznamenal dále Zelenskyj.

Novinářům pak pozdě večer řekl, že by byl rád, kdyby americký prezident Ukrajinu navštívil. Myslí si, že by to napomohlo jeho mírovým snahám. Dal také najevo připravenost diskutovat o budoucnosti Záporožské jaderné elektrárny, kterou by podle Washingtonu mohly spravovat USA.

„Zdůraznil jsem, že Ukrajinci chtějí mír, a proto Ukrajina přijala návrh na bezpodmínečné příměří,“ doplnil na X s tím, že se s Trumpem dohodl na udržování stálého kontaktu mezi zástupci obou zemí.