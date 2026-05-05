Mám rád Zelenského a Ukrajinci jsou lepší než spojenci v NATO, řekl Trump

  14:48
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že „má rád“ ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a kromě jednoho napjatého setkání v Bílém domě s ním vychází. Zároveň jej ale označil za „prohnaného“. Řekl také, že Ukrajinci jsou v boji lepší než evropští spojenci USA v NATO. Podle něj nicméně ve válce s Ruskem prohrávají.
Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump v Davosu (22. ledna 2026)

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump v Davosu (22. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

„Je to prohnaný chlap,“ řekl Trump v rozhovoru pro Salem News Channel na otázku, co si myslí o Zelenského nabídce dodat Spojeným arabským emirátům protidronové prostředky a zda jej nyní vnímá lépe. Trump vyzdvihl, že USA mají vlastní skvělou protidronovou obranu. Dříve na Zelenského nabídku poskytnout kapacity v boji proti bezpilotním prostředkům i USA proti Íránu reagoval slovy, že „poslední, od koho potřebujeme pomoc, je Zelenskyj“.

„Chceme dosáhnout urovnání,“ pokračoval šéf Bílého domu s narážkou na mírová jednání mezi Kyjevem a Moskvou. „(Ukrajinci) ztrácejí území, ale za velkou cenu pro Rusko. I pro ně.“

Trump, který opakovaně veřejně kritizoval Zelenského a označoval jej i za diktátora, však v průběhu rozhovoru učinil překvapivé prohlášení. „Mám rád Zelenského. Vždycky jsem s ním tak nějak vycházel, až na ten jeden moment v Bílém domě, který mi z jeho strany přišel trochu agresivní.“

Americký prezident narážel na známou veřejnou hádku mezi ním, Zelenským a viceprezidentem J. D. Vance v únoru minulého roku, těsně po Trumpově nástupu do úřadu. Trump během ní vytkl Zelenskému, že „nemá žádné karty“ a měl by být vděčný USA za pomoc.

Trump také opakovaně prohlašoval, že vychází s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Šéf Bílého domu se s oblibou vykresluje jako někdo, kdo je schopen jednat a uzavírat dohody s kýmkoli, včetně znepřátelených stran.

Ukrajinci jsou lepší v boji než spojenci z NATO

I když Trump popsal Ukrajinu jako prohrávající stranu, zároveň v rozhovoru ocenil její vojenské schopnosti. „Bez ohledu na to, jestli je ta technika skvělá nebo méně kvalitní, jsou schopni bojovat. Jsou lepší než kterýkoli z našich spojenců v NATO. Drží se už dlouhou dobu. V tomto boji jsou lepší než kdokoli jiný v Evropě.“

Šéf Bílého domu zároveň zpochybnil vojenskou pomoc, kterou Ukrajina dostala od jeho předchůdce Joe Bidena. Dříve naznačil, že americké dodávky jsou „jedním z důvodů, proč válka pokračuje“. Také si postěžoval, že se kvůli tomu USA potýkají s nedostatkem munice a zbraňových systémů, zároveň ale jedním dechem dodal, že jich Spojené státy mají doslova nevyčerpatelné množství, aby mohly vést „nekonečné“ války.

Trump opět zkritizoval spojence v NATO za to, že USA nepodpořili ve válce s Íránem. „Když jsme potřebovali NATO, nebylo tu pro nás,“ prohlásil. „Pokud někdy budeme mít velkou válku nebo ještě větší, nevěřím, že tu pro nás budou,“ dodal.

