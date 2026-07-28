Zelenskyj dorazil do Spojených států. Setká se s Trumpem, proberou Patrioty

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  8:56aktualizováno  8:56
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Americký prezident Donald Trump vítá v Bílém domě ukrajinského lídra Volodymyra...

Americký prezident Donald Trump vítá v Bílém domě ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského. (17. října 2025) | foto: Alex BrandonAP

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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci na úterý SELČ přiletěl do Spojených států, kde se setká se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenskyj s šéfem Bílého domu chce jednat především o obraně před balistickými raketami a o strategické spolupráci. Zelenskyj se také zúčastní pietního obřadu k uctění památky zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama

Graham patřil k výrazným podporovatelům Ukrajiny, jež se už pátým rokem brání ruské agresi.

Agentura Reuters píše, že vztahy Bílého domu se Zelenským se v poslední době zlepšily. Hlavním cílem Ukrajiny je podle ní získat možnost koupit další protiraketové střely pro systémy Patriot, které východoevropská země potřebuje k ochraně Kyjeva a dalších měst, jež jsou častým terčem ruských útoků.

Schůzka s Trumpem má podle AFP začít v 9:30 místního času (15:30 SELČ) a podle Reuters by se její část měla uskutečnit mezi čtyřma očima.

28. února 2025

Válka na Ukrajině

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