Trump váhá s licencí na patrioty pro Kyjev. Nechceme střely, ale mír, řekl

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  8:13aktualizováno  8:13
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Americký prezident Donald Trump vítá v Bílém domě ukrajinského lídra Volodymyra...

Americký prezident Donald Trump vítá v Bílém domě ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského. (17. října 2025) | foto: Alex BrandonČTK

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Americký prezident Donald Trump si není jistý, zda Spojené státy poskytnou Ukrajině licenci na výrobu střel pro systémy protivzdušné obrany Patriot. Ve čtvrtek to uvedl v rozhovoru pro britský deník Financial Times (FT). Jeho vyjádření se přitom liší od slov ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který po úterní schůzce v Bílém domě tvrdil, že mu Trump licenci přislíbil.

„Je to opravdu mimořádná zbraň a ... my musíme být trochu opatrní, komu poskytujeme licence. Vlastně licence na vybavení neudělujeme,“ řekl Trump v telefonickém rozhovoru s FT. Dodal, že co se týče Ukrajiny, „zabýváme se tím“.

Zelenskyj po úterním jednání s Trumpem v Bílém domě označil schůzku za dobrou. Řekl, že s americkým prezidentem jednal o výrobě střel pro systémy Patriot i o několika dalších nápadech.

Systémy Patriot jsou pro Ukrajinu klíčové, protože umožňují zachycovat balistické rakety, kterými ruská armáda útočí na Kyjev i další města. Ukrajinští představitelé proto dlouhodobě vyzývají západní spojence, aby zemi poskytli další komplety. Ukrajina, která od února 2022 čelí ruské invazi, jich má podle svých představitelů kritický nedostatek.

Trump v rozhovoru pro Financial Times také prohlásil, že jeho hlavní prioritou je ukončení rusko-ukrajinské války. Oznámil rovněž, že jeho zmocněnci Steve Witkoff a Jared Kushner v nadcházejících dnech poprvé navštíví Ukrajinu.

„Velmi jednoduše řečeno - my chceme, aby ta válka skončila,“ uvedl Trump. „Nechceme střely, chceme mír,“ dodal.

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