Trump zkritizoval oblíbenou stanici Fox News kvůli antimalariku na koronavirus

Prezident hydroxychlorochin prosazuje jako zázračný lék proti covidu-19 už týdny. Opírá se přitom o několik studií, které naznačují, že by mohl zlepšit stav pacientů s lehkým průběhem nákazy. Podle jiných studií však látka, jež se používá desítky let také na léčbu autoimunitních onemocnění, například revmatické artritidy, pacientům s covidem-19 nijak nepomáhá. Jednoznačný názor mezi lékaři zatím nepanuje.



Trumpovo velebení hydroxychlorochinu již v minulosti kritizovala řada lékařských expertů, protože léčivo může způsobit jako vedlejší účinek poruchy srdečního rytmu, které v některých případech vedly až k úmrtí pacientů. Lékař Steven Nissen z přední americké nemocnice Cleveland Clinic listu The New York Times řekl, že látka zůstává k dispozici i přes závažné vedlejší účinky jen kvůli tomu, že dokáže léčit závažná onemocnění a nemá vhodnou alternativu.



„Pokud to (hydroxychlorochin) berete jako preventivní léčbu, abyste zahnali virus, nebo v nejhorším možném případě bojujete s virem a patříte k ohrožené části populace, tak vás to zabije. Nemůžu to říct jasněji. Tohle vás zabije,“ řekl moderátor Fox News Cavuto v reakci na Trumpovo odhalení.

Prezident nejprve na twitteru sdílel několik příspěvků jiných uživatelů, kteří Cavuta nazývali hlupákem a dalšími méně slušnými nadávkami. Následně napsal: „Fox News už nejsou, co bývaly. Chybí nám velký Roger Ailes. Máte víc anti-Trumpovských lidí, daleko víc, než kdy předtím. Hledám nový prostor pro vyjádření!“ Roger Ailes byl zakladatel a dlouholetý šéf Fox News, působil také jako mediální poradce řady republikánských prezidentů. V roce 2016 odstoupil poté, co se proti němu objevily desítky obvinění ze sexuálního obtěžování podřízených. O necelý rok později zemřel.

.@FoxNews is no longer the same. We miss the great Roger Ailes. You have more anti-Trump people, by far, than ever before. Looking for a new outlet! https://t.co/jXxsF0flUM