„Za pět milionů to může být vaše,“ řekl Trump novinářům na palubě Air Force One, když jim zlatou kartu ukazoval.

„Víte, co to je za kartu? Je to zlatá karta, Trumpova karta,“ chlubil se prezident.

Na otázku, kdo si ji jako první koupil, Trump odpověděl: „Já.“

Šéf Bílého domu zároveň uvedl, že neví, kdo je druhý člověk, který si kartu pořídil. Podle Trumpa za méně než dva týdny bude karta dostupná. „Docela vzrušující, ne?“ dodal prezident. „Chce si ji někdo koupit?“

Americký ministr obchodu Howard Lutnick na konci minulého měsíce prohlásil, že za týden USA prodaly tisíc zlatých karet a vydělaly za jediný den pět miliard dolarů. Podle něj má možnost si jednu z nich koupit 37 milionů lidí na světě.

Trump v únoru oznámil nový imigrační program s tím, že majitelé zlatých karet by v zemi vytvářeli pracovní místa a platili daně. Připustil, že by si je mohli pořídit i ruští oligarchové.