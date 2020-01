Trump znovu pohrozil odvetou za případný íránský útok. Pohrozil sankcemi i údery na kulturní památky

Washington Americký prezident Donald Trump v pondělí znovu pohrozil „velkou odvetnou akcí“ v případě, že by Teherán kvůli zabití íránského generála Kásema Solejmáního zaútočil na americké cíle. Do Iráku pak vzkázal, že pokud země vypoví americké vojáky, uplatní vůči němu sankce.

Informovala o tom agentura Reuters. Šéf Bílého domu také novinářům řekl, že Spojené státy mohou uvažovat o útoku na vybrané íránské kulturní lokality, pokud by Íránci v odvetě za smrt velitele oddílů Kuds zabili nějaké americké občany.

Trump mluvil s novináři během zpáteční cesty z vánoční dovolené na Floridě na palubě prezidentského speciálu a v zásadě zopakoval svá předchozí prohlášení. Už v noci na neděli nejvyšší americký představitel prohlásil, že Spojené státy vytipovaly 52 íránských cílů, které zasáhnou v případě íránské snahy o odvetu. Některé z cílů jsou podle Trumpa velmi důležité pro Írán a íránskou kulturu.

„Oni mohou zabíjet naše občany. Oni mohou mučit a mrzačit naše občany. Oni mohou používat nástražná zařízení a vyhazovat naše občany do vzduchu. A my nesmíme sáhnout na jejich kulturní památky? Takhle to nefunguje,“ řekl Trump reportérům během letu do Washingtonu.

Americký prezident také pohrozil Iráku sankcemi v případě, že nedodrží dohodu, podle níž v zemi působí přes 5000 amerických vojáků. Irácký parlament v neděli v souvislosti se zabitím Solejmáního schválil usnesení, v němž vyzval vládu, aby ukončila přítomnost cizích vojáků v zemi.

Solejmání, který velel oddílům Kuds, jež jsou složkou íránských revolučních gard odpovědnou za operace mimo Írán, zemřel v pátek při raketovém útoku z amerického dronu u letiště v Bagdádu. Spolu s ním přišel o život kromě dalších lidí také zástupce velitele vlivných iráckých milicí Abú Mahdí Muhandis. Teherán varoval, že atentát na Solejmáního se rovná vyhlášení války a jeho odpověď na něj bude tvrdá.