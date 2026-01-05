Trump zpochybnil „útok“ na Putinovu rezidenci. Podle něj se nestal

Americký prezident Donald Trump zpochybnil ruské tvrzení, že Ukrajina zaútočila drony na rezidenci Vladimira Putina. Podle něj k žádnému takovému úderu nedošlo a Moskva si incident vykládá účelově. Skeptický je dlouhodobě a kritizuje Putina i kvůli pokračující válce. Rusko pohrozilo odvetu, Kyjev obvinění ovšem odmítá. Boje mezitím pokračují, při zatím posledním útoku na Kyjev a okolí zahynuli dva lidé.
Americký prezident Donald Trump ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě oznámil plán na stavbu bitevních lodí nové třídy. (22. prosince 2025) | foto: Reuters

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov minulé pondělí tvrdil, že Ukrajina zaútočila 91 bezpilotními letouny na Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti, přičemž všechny drony byly zničeny.

„Nevěřím tomu, že se ten úder stal,“ uvedl Trump. „Něco se stalo docela blízko, ale nemělo to s tímhle nic společného,“ dodal. Trump byl k ruskému tvrzení skeptický již ve středu, kdy na své sociální síti Truth Social sdílel odkaz na úvodník listu New York Post a jeho titulek „Putinův ‚útok‘ ukazuje, že Rusko je tím, kdo stojí v cestě míru“.

Moskva v souvislosti s údajným útokem uvedla, že zreviduje svou vyjednávací pozici a že útok nenechá bez odpovědi. Ukrajina už dříve ruské obvinění popřela jako lež, jejímž cílem je podkopat pokrok v jednání o míru.

Trump v sobotu vyjádřil frustraci z ruského prezidenta Vladimira Putina kvůli pokračující ruské válce proti Ukrajině. „Nejsem z Putina nadšený, zabíjí příliš mnoho lidí,“ uvedl Trump. „Myslel jsem, že nejjednodušší, že jedním z nejjednodušších bude Rusko, Ukrajina. Ale není,“ řekl podle Bloombergu Trump s odkazem na svůj slib rychle po svém loňském návratu do Bílého domu ukončit válku, kterou rozpoutala Moskva.

Při ruském útoku na Kyjev a okolí zahynuli dva lidé

Při ruském vzdušném útoku zahynuli v noci na pondělí v Kyjevě a okolí dva lidé, píše agentura AFP s odvoláním na ukrajinské vojenské úřady. O nebezpečí ruských úderů informoval starosta Kyjeva Vitalij Kličko okolo 1:00 místního času (2:00 SEČ).

V oblasti města Fastiv v Kyjevské oblasti zahynul při ruském útoku muž narozený v roce 1951, uvedl na Telegramu šéf vojenské správy této oblasti Mykola Kalašnik. Při útoku bylo podle něj poničeno několik domů včetně vícepodlažní obytné budovy. Druhý člověk zahynul při útoku v Obolonské čtvrti v Kyjevě, uvedl na Telegramu šéf vojenské správy města Tymur Tkačenko.

Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Ruská armáda opakovaně útočí na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské cíle.

