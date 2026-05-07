Trump zrušil ochranu lodí v Hormuzu kvůli roztržce se Saúdskou Arábií

Ani telefonát mezi Trumpem a saúdským korunním princem Muhammadem bin Salmánem záležitost nevyřešil, uvedli podle NBC News dva američtí představitelé. Trump byl podle nich proto nucen operaci v úterý, pouhý den po jejím zahájení, zastavit, aby americká armáda opět získala přístup ke klíčovému vzdušnému prostoru. Trump tvrdil, že USA tuto operaci nakrátko přerušují vzhledem k pokročilé fázi jednání s Íránem.
Rijád byl podle zdrojů stanice Trumpovou operací původně zaskočen. Saúdská Arábie podle zdroje podporuje diplomatické úsilí Pákistánu zprostředkovat mírovou dohodu mezi Íránem a Spojenými státy. I další spojence v Perském zálivu plán šéfa Bílého domu překvapil. Trump s nimi podle zdrojů mluvil až po zahájení operace. Bílý dům přitom uvedl, že regionální spojenci na ni byli upozorněni dopředu.
Deník The Wall Street Journal (WSJ) ve čtvrtek informoval, že Saúdská Arábie a také Kuvajt, který podle listu reagoval stejně jako Rijád, omezení na využívání svého vzdušného prostoru a vojenských základen americkou armádou uvolnily.
Trumpova administrativa podle listu nyní zamýšlí operaci Project Freedom obnovit. Představitelé Pentagonu podle WSJ uvedli, že by k tomu mohlo dojít ještě tento týden.
Americká operace zaměřená na vynucení otevření klíčové vodní cesty spoléhala na obrovskou flotilu válečných letounů, která měla chránit obchodní lodě před íránskými raketami a drony. Saúdské a kuvajtské základny a vzdušný prostor jsou podle WSJ klíčové k jejímu provedení.
6. května 2026