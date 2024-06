Trump: USA s chytrým prezidentem už Rusko a Čínu za nepřátele mít nebudou

Republikánský kandidát to řekl během pátečního předvolebního shromáždění ve Virginii. Trump v projevu k davu příznivců řekl, že tyto země „nerespektují“ současného amerického prezidenta Joea Bidena.

Trump se svými příznivci oslavil nevalný výkon svého soka z debaty z předchozího večera a vychutnával si vítězství jako znamení stále lepších vyhlídek na znovudobytí Bílého domu.

Trump v červené kšiltovce s už starým heslem Make America Great Again (Pojďme Ameriku udělat zase velkou – nebo spíš skvělou) Bidena označil za „hrubě neschopného“ a „vykopávku“. Hlasování o budoucím prezidentovi pak vyzdvihl jako „volbu mezi silou a slabostí, mezi schopností. a neschopností.“

„Otázkou, kterou by si dnes měl položit každý volič, není, zda Joe Biden přežije devadesátiminutové debatní vystoupení, ale zda Amerika může přežít další čtyři roky křiváka Joea Bidena v Bílém domě,“ řekl davu. „Ve skutečnosti nevím, jestli opravdu dokážeme přežít dalších pět měsíců.“

S Čínou, Ruskem a KLDR dokážeme úžasné věci

Trump se také vyjádřil ke svému pohledu na mezinárodní politiku. „Máme vnější nepřátele – Čínu, Rusko, Severní Koreu. Ale ve skutečnosti by to nebyli nepřátelé, pokud bychom měli chytrého prezidenta. Dělali bychom úžasné věci,“ řekl mimo jiné.

Trump také slíbil, že pokud vyhraje ve volbách, může vyřešit válku mezi Ukrajinou a Ruskem a udělá to dokonce ještě předtím, než vůbec vstoupí do Bílého domu.

Exprezident slovo „smart“ (chytrý či bystrý) jako přívlastek k označení sebe sama používá rád a často. Využil ho i v případě, kdy vzácně přiznal, že ví, jak obcházet daně.

Během prezidentské debaty ve čtvrtek se Trump a Biden střetli kvůli svým postojům k ruské invazi na Ukrajinu, aktivitě ruského prezidenta Vladimira Putina i roli Severoatlantické aliance..

Trump tvrdil, že za jeho vlády by válka vůbec ani nezačala. Kritizoval Bidena za to, jak vysoké náklady nesou USA na pomoci poskytnuté Ukrajině. I tam se zavázal, že vyjedná mírové urovnání mezi Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Nejnovější Putinovy ​​podmínky míru, a to včetně toho, že by si Rusko ponechalo část ukrajinského území, i které ještě nedobylo, označil nicméně za nepřijatelné. Jeho strohá odpověď ne se vztahovala i na to, že Putin požaduje, aby se Ukrajina vzdala své snahy vstoupit do NATO.

Prezidentské volby v USA se budou konat 5. listopadu 2024.