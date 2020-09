Trumpa chce před obviněním z pomluvy hájit ministerstvo. Žalující novinářka také tvrdí, že ji Trump v 90. letech znásilnil

Washington Americké ministerstvo spravedlnosti chce převzít obhajobu prezidenta Donalda Trumpa v kauze, v níž čelí obviněním z pomluvy od novinářky Jean Carrollové. Ta rovněž tvrdí, že ji nynější prezident v 90. letech znásilnil. Podle agentury AP se jedná o další kontroverzní záměr úřadu, který již několikrát v minulosti podnikl kroky, jež měly ochránit prezidenta či jeho spojence před problémy se zákonem.

Ministerstvo žádá o přesunutí sporu ze státního na federální soud a rovněž požaduje, aby žaloba směřovala na Spojené státy a ne na Trumpa jako soukromou osobu. To mimo jiné znamená, že pokud by byl Trump uznán vinným a musel zaplatit pokutu či odškodnění, putovaly by tyto finance z americké státní kasy. Žádost ministerstva nyní posoudí federální soudce.



Carrollová tvrdí, že ji prezident znásilnil v kabince luxusního newyorského obchodního domu v polovině 90. let minulého století. Její právníci od prezidenta požadují vzorek DNA, který chtějí srovnat s genetickým materiálem, jež ulpěl na Carrollyných šatech z doby údajného incidentu. Chtějí také, aby Trump v kauze vypovídal pod přísahou.

Prezidentovi právníci však těmto požadavkům odmítají vyhovět a Trump opakovaně tvrdí, že Carrollová lže. Prezident v minulosti rovněž prohlásil, že novinářka „není jeho typ“. Carrollová kvůli těmto komentářům podala na Trumpa žalobu za pomluvu a tvrdí, že prezidentovy poznámky ji pošpinily a uškodily v kariéře.

Právě tuto kauzu chce federální úřad převzít na sebe. Ministerstvo spravedlnosti totiž tvrdí, že Trump má z titulu své funkce pravomoc vyjadřovat se na veřejnosti, a to i o svých osobních záležitostech. Za svoje poznámky tak podle úřadu nemůže být souzen.

Právnička Carrollové Roberta Kaplanová označila argument ministerstva za šokující. „Uráží mě to jako právničku a uráží mě to ještě víc jako občanku,“ uvedla ve vyjádření. Samotná Carrollová uvedla, že je krok ministerstva ukázkou toho, že Trump udělá všechno možné, včetně využití plné síly federální vlády, aby kauzu zastavil, nebo alespoň pozdržel do listopadových prezidentských voleb.

Podle profesora práva z Texaské univerzity Steve Vladecka je snaha ministerstva o vstup do případu velmi neobvyklá. Právník varoval, že krok by mohl celou kauzu pohřbít, protože federální vládu v USA nelze žalovat za pomluvu.

Ministerstvo spravedlnosti pod vedením Trumpova spojence Williama Barra čelí v posledních měsících několika kontroverzím kvůli krokům, které jsou podle kritiků zneužitím jeho pravomocí a slouží k ochraně prezidenta a jeho spojenců. Barrův úřad například zasáhl do kauzy již odsouzeného Trumpova někdejšího poradce Rogera Stonea s cílem zkrátit mu pobyt ve vězení. Stoneovi nakonec pobyt za mřížemi odpustil svým rozhodnutím sám prezident. Ministerstvo spravedlnosti rovněž usiluje o ukončení procesu s bývalým bezpečnostním poradcem prezidenta Michaelem Flynnem, který přitom samo zahájilo. Flynn se přiznal ke lhaní Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI).