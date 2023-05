Trumpa vyzve „svatoušek“. Na začátku kampaně ale DeSantis zažil fiasko

Zástup amerických republikánů, kteří chtějí příští rok na podzim vytlačit současného demokratického prezidenta Joea Bidena z Bílého domu, se v posledních dnech výrazně rozšířil.

Nejnověji svou kandidaturu v noci na čtvrtek ohlásil guvernér Floridy Ron DeSantis. Čtyřiačtyřicetiletý politik je považovaný za největšího vnitrostranického konkurenta bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Ten svůj záměr vrátit se do čela země oznámil již loni v listopadu. Zatím je to on, kdo se těší se zhruba 60 procenty největší podpoře republikánských příznivců, DeSantise by si přálo okolo 20 procent.

Svou kampaň chtěl floridský guvernér odstartovat ve velkém stylu, a to rozhovorem s šéfem Twitteru, miliardářem Elonem Muskem, který se dlouhodobě netají svými sympatiemi pro DeSantise. Na půl milionu uživatelů se chtělo stát přímým svědkem okamžiku, kdy floridský guvernér na Twitteru ohlásí kandidaturu. Avšak Muskova sociální síť takový nápor nezvládla a zkolabovala. Živý přenos se podařilo obnovit až po několika desítkách minut. To už ho ale sledovala jen zhruba pětina původních zájemců.

Za nepříliš povedený vstup do kampaně si DeSantis vysloužil řadu posměšných komentářů. V narážce na guvernérovo příjmení začalo na Twitteru kolovat klíčové slovo „#DeSaster“ (katastrofa).

Jako on, jen mladší

Mnozí republikáni vkládají do DeSantise naděje, že by mohl být serioznější politickou alternativou pro Bílý dům než bývalý prezident. V tomto duchu se již dříve vyjádřil i Musk, když napsal, že dává „v prezidentských volbách 2024 přednost rozumné a středové osobnosti“.

Při bližším pohledu se ovšem ukazuje, že mezi oběma republikánskými lídry žádné výraznější rozdíly neexistují. Ukázalo to i DeSantisovo video, které uveřejnil ještě před vystoupením na Twitteru. V něm podrobil zdrcující kritice migrační politiku Bidenovy vlády, vymezil se vůči zadlužování státu i vysokým daním.

Potomek italských přistěhovalců nicméně ztělesňuje daleko věrněji než Trump tradiční americké konzervativní hodnoty. Pochází ze skromných poměrů, jeho otec se živil tím, že instaloval v domácnostech peoplemetry měřící sledovanost televizních programů, jeho matka pracovala jako zdravotní pečovatelka. Na rozdíl od Trumpa nemá žádné skandály, vede spořádaný rodinný život s manželkou, bývalou moderátorkou, a třemi dětmi. Chybí mu však exprezidentova výřečnost a schopnost vystihnout nálady posluchačů.

DeSantis, který studoval historii a právo, byl aktivní v politice ještě předtím, než do ní vstoupil Trump. V letech 2013 až 2018 byl členem Sněmovny reprezentantů a později patřil k jeho prvním příznivcům. Pozdější prezident se mu za to odvděčil, když podpořil jeho kandidaturu na guvernéra Floridy.

Ty časy ale už dávno minuly a nyní v něm spatřuje hlavního konkurenta, kterého se snaží všemi možnými způsoby dehonestovat. Třeba, když na mítincích záměrně komolí jeho příjmení na „DeSanctimonious“, což znamená „svatoušek“.

Podobně jako Trump vystupuje i DeSantis proti „radikální levici“ a jejím tématům, jako je ochrana práv etnických a sexuálních menšin. Jako guvernér Floridy podnikl kroky, které vyvolaly pozornost i za hranicemi USA. Fakticky znemožnil, aby mohly ženy na Floridě podstoupit umělý potrat. Ze školních osnov nechal škrtnout témata týkající se sexuální osvěty či genderu.

Nedávno na sebe upozornil sporem s mediálním koncernem Disney, který je jedním z největších zaměstnavatelů na Floridě. Kvůli tomu, že firma prosazuje práva lidí s menšinovou sexuální orientací, nechal jí škrtnout některá privilegia, včetně daňových. Firma na to zrušila projekt velkého kancelářského komplexu, který měl vzniknout ve floridském Orlandu. Byla to investice za miliardu dolarů, jež měla vytvořit dvě tisícovky pracovních míst.