Trumpova ‚hvězda‘, která šíří konspirace, je novou kongresmankou. V minulosti označila Sorose za kolaboranta s nacisty

Její výroky a příspěvky na sociálních sítích jsou ale dlouhodobě kontroverzní. Republikáni za ní však většinově stojí. Prezident Donald Trump měl z jejího zvolení radost a pochválil ji na Twitteru.

Greenová vyhrála ve čtrnáctém okrsku státu Georgia, přičemž její vítězství se dalo očekávat. Demokratický vyzyvatel Kevin Van Ausdal z voleb z osobních důvodů odstoupil. Mimo to je její volební okrsek tradiční baštou republikánů, jde podle listu The New York Times o jednu z nejvíce konzervativních oblastí ve Spojených státech.

The GOP establishment, the media, & the radical left, spent months & millions of dollars attacking me.



Tonight the people of Georgia stood up & said that we will not be intimidated or believe those lies



I’m excited to be the next Congresswoman of GA 14



God bless America 