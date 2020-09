Trumpova kampaň měla upravit fotky, aby Biden vypadal starší. Udělaly z něho ‚ospalce Joea‘

Souboje před prezidentskou volbou ve Spojených státech vrcholí a oba kandidáti přitvrzují ve vyjádřeních na adresu svého konkurenta. Ve čtvrtek spustila kampaň Donalda Trumpa na Facebooku sérii příspěvků, na nichž mimo jiné podle analýzy zahraničních médií využila zmanipulovanou fotku Joea Bidena, na níž vypadá starší než ve skutečnosti je.

Série propagačních příspěvků označuje Bidena jako „ospalce Joea“ (Sleepy Joe). Na jednom z nich, který už byl z Facebooku smazán, je Biden zobrazen s pootevřenou pusou a hlubokými vráskami v obličeji. Na originálním snímku přitom Biden vypadá mnohem zdravěji a má výrazně světlejší pleť. Upozornil na to server Huffington Post.



FACT CHECK: Joe Biden Was Behind the Curve on the Coronavirus https://t.co/m6Wo5jQ1rg