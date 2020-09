Trumpova neteř podala na prezidenta žalobu, prý jí podvodně upřel dědictví za desítky milionů dolarů

Washington Mary Trumpová, která je neteří amerického prezidenta Donalda Trumpa, ve čtvrtek svého strýce zažalovala. Šéfa Bílého domu a další členy rodiny viní z toho, že jí podvodně upřeli dědictví v hodnotě desítek milionů dolarů, informovala agentura Reuters.

Žalobu neteř podala u newyorského státního soudu na Manhattanu. V dokumentu prezidenta Trumpa, jeho sestru Maryanne Trumpovou Barryovou a pozůstalost prezidentova bratra Roberta Trumpa, který zemřel v srpnu, viní z podvodu a spiknutí.



Trumpův právník Jay Sekulow na žádost Reuters o komentář zatím nereagoval. Nereagoval ani někdejší právník Roberta Trumpa. Agentuře se také nepodařilo spojit Trumpovou Barryovou.

Žaloba odráží některá obvinění, která Mary Trumpová vznesla ve své nedávno vydané knize Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Příliš mnoho a nikdy dost: Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže světa).



Mary Trumpová obvinila prezidenta a další členy rodiny, že jí vyšachovali při přebírání pozůstalosti po jejím dědečkovi Fredu Trumpovi, který byl otcem Donalda Trumpa a zemřel v roce 1999,.

„Podvod nebyl jen rodinným byznysem - byl to styl života,“ uvedla Mary Trumpová.

V aktuálním prohlášení poskytnutém jejím právním zástupcem doplnila, že jí Trump a další členové rodiny „zradili“. Podle ní totiž spolu „tajně spolupracovali“ s cílem okrást ji a opakovaně jí lhali o hodnotě jejího dědictví, čímž ji přiměli, aby se „vzdala všeho za zlomek skutečné ceny“.