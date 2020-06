Trumpova popularita klesá. Prezident si pohoršil i u bělochů bez titulu, naději mu dávají debaty

WASHINGTON D.C./ PRAHA Popularita prezidenta Trumpa v posledních měsících klesá. Pandemie i špatná ekonomická situace se pomáhá spíše jeho protivníkovi Joeu Bidenovi, který dosavadního šéfa Bílého domu poráží v průzkumech o 10 procent. Do voleb však zůstává pořád pět měsíců.

Koronavirová pandemie, komplikovaná ekonomická situace a násilné demonstrace po smrti černocha George Floyda by dostaly do složité pozice jakéhokoliv prezidenta, který touží po znovuzvolení. Poslední průzkumy veřejného mínění ukazují, že Donald Trump rozhodně nemá jednoduchou pozici.



Jeho popularita za poslední dva měsíce klesla podle serveru FiveThirtyEight o pět procent a dlouhodobá data ukazují, že je současná hlava státu na tom stejně jako Harry S. Truman v roce 1948, George H. W. Bush starší v roce 1992 nebo jako Jimmy Carter v roce 1980. Z těchto tří se pouze Trumanovi podařilo mandát obhájit.

Oproti tomu si velmi dobře vede prezidentův vyzyvatel v podzimních volbách Joe Biden. V průzkumech poráží Trumpa o deset a více procent a nakloněni jsou mu i voliči v tzv. „swing states“ tedy státech, v nichž jsou voliči ochotní dát hlas republikánovi i demokratovi. Od začátku pandemie si Biden polepšil přibližně o 4 procenta, zatímco prezidentova pozice se postupně horšila.

Trump překvapivě podle průzkumů přišel o podporu prakticky u všech demografických skupin. Dlouhodobě však nejvíce zaostává u žen. Biden vede u něžného pohlaví před Trumpem o 25 procentních bodů a oproti roku 2016, kdy současný prezident ve volbách porazil Hillary Clintonovou, si šéf Bílého domu pohoršil o 14 bodů. U mužů naopak Trump boduje a vede o 6 procent.

Trumpova kampaň se tak v posledních týdnech rozhodla investovat značný kapitál do reklamy v Ohiu a Iowě, protože během krátké doby prezident ztratil přibližně deset procent voličů u bělochů bez vysokoškolského vzdělání, u kterých Trump tradičně bodoval.

Jeho sedmasedmdesátiletý demokratický protivník si mezitím polepšil u vysokoškolsky vzdělaných Američanů, ale stále se mu nedaří na svou stranu získat mladé voliče. „Překvapivě dobře si naopak vede Biden u voličů starších 65 let, kteří v minulosti volili Republikánskou stranu,“ poznamenali analytici pro deník The New York Times s tím, že tento faktor by mohl bývalému viceprezidentovi Baracka Obamy pomoci k vítězství ve volbách.

Bidena mohou srazit debaty

Jedním dechem dodávají, že do prezidentských voleb stále zbývá pět měsíců a může se stát prakticky cokoliv. Podle odborníků může Trump získat velké množství voličů po letních prázdninách během televizních debat, ve kterých Biden ne vždy exceluje.

Podobně dobré výsledky v průzkumech měla ostatně i Clintonová před čtyřmi lety a stejně se jí nepodařilo Trumpa porazit. Současný šéf Bílého domu má ještě dost času na to, aby na Bidena zaútočil a voliče přesvědčil. V historii se však mnohokrát nestalo, že by prezident, jehož popularita zůstávala před volbami kolem 40 procent, svůj mandát obhájil.