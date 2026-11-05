Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Melania Trumpová přijala zástupce Ukrajiny a Ruska. Věří v plamen míru

Autor: ,
  20:18aktualizováno  20:18
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Melanie Trump, manželka amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Melanie Trump, manželka amerického prezidenta Donalda Trumpa. | foto: Profimedia.cz

První dáma Melania Trumpová hovoří na letecké základně námořní pěchoty New...
Prezident Donald Trump a první dáma Melania Trumpová pózují v Bílém domě. (27....
Snímek z evakuace ukrajinského města Olešky (31. října 2026)
Odminovávání silnice do ukrajinských Olešek (27. října 2026)
101 fotografií
Z iniciativy americké první dámy Melanie Trumpové se ve čtvrtek v Bílém domě setkali zástupci Ukrajiny a Ruska. Při ceremonii prohlásila, že si přeje, aby se nedávné příměří v Ruskem okupovaných ukrajinských Oleškách stalo jiskrou, která zažehne trvalý plamen míru. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj manželce prezidenta Donalda Trumpa za její humanitární úsilí udělil Řád kněžny Olgy.

Ukrajinu na schůzce zastupovat mírový vyjednávač Davyd Arachamija a ombudsman Dmytro Lubinec, Rusko pak zmocněnec prezidenta Vladimira Putina pro investiční a hospodářskou zahraniční spolupráci Kirill Dmitrijev a ombudsmanka Jana Lantratovová.

Trumpové za její humanitární úsilí poděkovali. Příměří v Oleškách, které první dáma pomohla zprostředkovat, je považováno za mimořádné, neboť ho obě bojující strany dodržovaly. Dmitrijev její humanitární roli ocenil jako význačnou a vyřídil jí poděkování od Putina.

Trumpová následně prohlásila, že šestidenní přerušení bojů v Oleškách by mohlo vést k něčemu trvalejšímu. „Nezáleží na tomto skromném začátku, ale na odhodlání přeměnit ho v něco výjimečného,“ řekla manželka šéfa Bílého domu.

Trump se od svého nástupu do úřadu v lednu 2025 snaží válku na Ukrajině ukončit. Kyjev, který se od února 2022 brání ruské invazi, a Moskva ale dosud průlomu při jednáních nedosáhly. Rusko odmítá návrhy na zastavení bojů, které podmiňuje vydáním celého Donbasu včetně území, které dosud ruské síly neobsadily. S tím Kyjev nesouhlasí.

Příměří v Oleškách a jejich okolí označila média za mimořádné, neboť ho obě strany dodržovaly. Humanitární úsilí Trumpové, které dnes vyústí v jednání v Bílém domě, označila Trumpova vláda za významný okamžik americké historie.

Bílý dům 23. října oznámil, že Trumpová zprostředkovala příměří v Ruskem okupovaných Oleškách v ukrajinské Chersonské oblasti. Cílem bylo umožnit evakuaci tamních asi 2000 obyvatel, kteří v místě jižně od Chersonu uvízli, případně zajistit humanitární pomoc těm, kteří se v obci rozhodli zůstat. Klid zbraní platil od 27. října do 1. listopadu.

2. listopadu 2026
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.