Ukrajinu na schůzce zastupovat mírový vyjednávač Davyd Arachamija a ombudsman Dmytro Lubinec, Rusko pak zmocněnec prezidenta Vladimira Putina pro investiční a hospodářskou zahraniční spolupráci Kirill Dmitrijev a ombudsmanka Jana Lantratovová.
Trumpové za její humanitární úsilí poděkovali. Příměří v Oleškách, které první dáma pomohla zprostředkovat, je považováno za mimořádné, neboť ho obě bojující strany dodržovaly. Dmitrijev její humanitární roli ocenil jako význačnou a vyřídil jí poděkování od Putina.
Trumpová následně prohlásila, že šestidenní přerušení bojů v Oleškách by mohlo vést k něčemu trvalejšímu. „Nezáleží na tomto skromném začátku, ale na odhodlání přeměnit ho v něco výjimečného,“ řekla manželka šéfa Bílého domu.
Trump se od svého nástupu do úřadu v lednu 2025 snaží válku na Ukrajině ukončit. Kyjev, který se od února 2022 brání ruské invazi, a Moskva ale dosud průlomu při jednáních nedosáhly. Rusko odmítá návrhy na zastavení bojů, které podmiňuje vydáním celého Donbasu včetně území, které dosud ruské síly neobsadily. S tím Kyjev nesouhlasí.
Příměří v Oleškách a jejich okolí označila média za mimořádné, neboť ho obě strany dodržovaly. Humanitární úsilí Trumpové, které dnes vyústí v jednání v Bílém domě, označila Trumpova vláda za významný okamžik americké historie.
Bílý dům 23. října oznámil, že Trumpová zprostředkovala příměří v Ruskem okupovaných Oleškách v ukrajinské Chersonské oblasti. Cílem bylo umožnit evakuaci tamních asi 2000 obyvatel, kteří v místě jižně od Chersonu uvízli, případně zajistit humanitární pomoc těm, kteří se v obci rozhodli zůstat. Klid zbraní platil od 27. října do 1. listopadu.
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2. listopadu 2026