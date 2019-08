Trumpova administrativa oslabila normu o ohrožených druzích, kterou zavedl Nixon

Washington Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v pondělí představila změny právní úpravy týkající se ohrožených druhů, které podle kritiků urychlí vymizení některých živočichů a rostlin. Vládní agentury mají mimo jiné nově zohledňovat i ekonomické dopady při zvažování toho, zda určitý druh ochránit například při plánované těžbě, informovala agentura AP.

Vláda ale argumentuje tím, že změny - největší za posledních několik desetiletí - umožní větší efektivitu při uplatňování právní úpravy a zároveň ochrání vzácné druhy.



Normu podepsal v roce 1973 prezident Richard Nixon a v současnosti ve Spojených státech chrání přes 1600 druhů. Podle AP zachránila před vyhubením například orla bělohlavého, kondora kalifornského, medvěda grizzlyho a další druhy zvířat. Změny, které podle deníku The New York Times (NYT) předpis výrazně oslabují, by měly začít platit přibližně za měsíc.

„Nová pravidla velmi pravděpodobně umetou cestu pro vznik nových dolů, ropných a plynových vrtů a rozvoji míst, kde se ohrožené druhy vyskytují,“ napsal list.

Nově má být také těžší brát při rozhodování o ochraně v potaz vliv klimatických změn na přírodu, naopak jednodušší bude vyjmout druh z chráněného seznamu.

Mezivládní panel OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) v květnu v rozsáhlé zprávě varoval, že ve světě hrozí vyhynutí milionu druhů živočichů a rostlin, z nichž mnoho může vymizet už v příštích desetiletích. Stav přírody, kterou lidé nezbytně potřebují kvůli vodě, jídlu, energii či lékům, se podle něj zhoršuje „dosud nejrychlejším tempem v historii lidstva“.