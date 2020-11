Trumpovi potomci jsou rozdělení v otázce uznání prohry, tu zatím sám neuznal a rozpoutal soudní bitvy

Washington Americký prezident Donald Trump se po celou svou kariéru zajímal o různé úhly pohledu. Nyní, když nastal klíčový okamžik, který bude patrně definovat jeho prezidentský odkaz, ale dostává protichůdné rady od svých nejbližších a nejdůvěrnějších poradců - svých nejstarších dětí, napsal v pátek zpravodajský web CNN.

Trump svou volební prohru dosud neuznal a rozpoutal soudní bitvy v řadě klíčových států. Demokrat Joe Biden, jehož média o víkendu na základě projekcí označila za vítěze prezidentských voleb a kterému již gratulovala celá řada světových lídrů, se mezitím připravuje na převzetí Bílého domu.

Zatímco Trumpovi synové Donald Trump mladší a Eric Trump stojí v čele tažení za zpochybnění volebních výsledků, Trumpova dcera a poradkyně Ivanka naopak hledá způsob, jak otci zachránit pověst, píše CNN s odkazem na nejmenované zdroje.

Donald Trump mladší a Eric Trump svému otci říkají, aby urputně bojoval až do konce; bez důkazů tvrdí, že volby provázely rozsáhlé podvody a výsledek se musí změnit. Ivanka Trumpová a její manžel Jared Kushner mezitím zvažují jinou strategii. Podle zdrojů CNN by preferovali, kdyby Trump uznal prohru už příští týden po dokončení přepočtu hlasů v Georgii 20. listopadu.

Pár se totiž domnívá, že právní bitvy výsledek prezidentských voleb nezmění. Manželé se tak zasazují o promyšlenější přístup, tedy aby pokračovaly právní bitvy a přepočítávání hlasů s cílem zajistit integritu při budoucích volbách a zároveň chtějí působit citlivě vůči Trumpovi, píše CNN s odkazem na nejmenovaný zdroj.



Ivanka se prý svého otce zeptala, zda mu stojí zato poškodit vlastní odkaz a potenciálně ohrozit svou značku neuznáváním porážky. Zdroj CNN uvedl, že v soukromí prezidentova dcera na situaci pohlíží realisticky a zároveň ví, že její budoucnost více než kdy jindy závisí na budoucnosti jejího otce, a proto musí k záležitosti přistupovat citlivě.

Mluvčí Bílého domu žádost CNN o komentář odmítl. Vyjádření odmítl poskytnout také mluvčí Donalda Trumpa mladšího.

Trump podle zdroje CNN rady patrně poslouchá. „Ví, že nevyhraje, ale také ví, že drží v ruce karty, jelikož získal 72 milionů hlasů a založil hnutí,“ řekl nejmenovaný zdroj, který podle CNN zná Trumpovy myšlenkové pochody.

Podle zdroje si je Trump vědom, že nikdy nebyl považován za legitimního prezidentského kandidáta a nevidí důvod, proč by se měl hrnout do uznávání porážky. Čelí nyní výzvě, aby svou prohru nakonec popsal, jako poslední příklad snahy ho zničit. Stoupenci a fanoušci na sociálních sítích mu přitom zůstanou a on dá jasně najevo, že ze scény nezmizí, uvedl zdroj.