Trump označil nekontrolovanou migraci za největší problém dnešní doby. OSN podle něj nese zodpovědnost, protože dává finance na pomoc migrantům. „OSN má invaze zastavovat, ne je financovat,“ uvedl.
Prezident také prohlásil, že Evropa je ve vážných problémech, protože do ní proudí „nelegální přistěhovalci“, a nikdo s tím nic nedělá. „Vaše země jdou do pekla. V Evropě ale politická korektnost brání tomu, aby s tím někdo něco dělal,“ konstatoval šéf Bílého domu.
Trump ve svém projevu k prezidentům a šéfům vlád z celého světa kritizoval světovou organizaci také za to, že mu nepomohla a ani nenabídla pomoc, když se snažil ukončit některé války ve světě. OSN má podle něj obrovský potenciál, ale ani se nepřibližuje jeho naplnění.
„Ukončil jsem sedm neukončitelných válek,“ prohlásil Trump, podle něhož zatím nikdo, ani žádná země, nic takového v tak krátké době nedokázali. „Škoda, že jsem to musel udělat já, spíše než OSN,“ dodal s tím, že mu organizace ani telefonicky nenabídla pomoc s finalizací mírových dohod.
OSN podle Trumpa umí psát dopisy plné silných slov, ale jsou to prázdná slova, která neukončí války. „Jediné, co vyřeší války, je akce,“ míní.
Trumpovi na úvod vystoupení přestalo fungovat čtecí zařízení. „Nevadí mi, když tento projev pronesu bez něj,“ řekl se smíchem. „Přesto jsem moc rád, že jsem tu s vámi, budu mluvit od srdce. Řeknu vám ale, že kdokoli obsluhuje čtecí zařízení, bude mít velké potíže,“ pokračoval.
„Uznání Palestiny je odměnou pro Hamás“
Trump na půdě OSN vyzval k okamžitému konci bojů v Pásmu Gazy. Palestinské teroristické hnutí Hamás podle prezidenta musí ihned propustit všechny zbývající izraelské rukojmí. Uznání nezávislé Palestiny by nicméně podle Trumpa bylo odměnou pro Hamás.
„Jako by chtěli podpořit pokračování konfliktu, někteří členové tohoto shromáždění se snaží jednostranně uznat palestinský stát. Byla by to příliš velká odměna pro teroristy z Hamásu za jejich zvěrstva,“ řekl Trump. Zjevně tak narážel na uznání samostatné Palestiny ze strany Francie, Británie či Austrálie v posledních dnech.
Ti, kdo, podporují mír, by podle Trumpa měli především požadovat okamžité propuštění rukojmích držených Hamásem. „Chceme všech 20 zpět,“ řekl v odkazu na počet rukojmích, kteří jsou podle Izarele stále naživu. Jak přesně dosáhnout konce bojů Trump neuvedl.
Proti Rusku musí zakročit i Evropa
Trump se věnoval také válce na Ukrajině. „Pokud Rusko není ochotné dohodnout se na míru, jsou Spojené státy připraveny zavést proti němu velmi silná cla,“ uvedl. Zároveň ale vyzval evropské země, aby proti Rusku podnikly stejné kroky a aby okamžitě přestaly kupovat od Ruska ropu.
„Musejí okamžitě přestat s nákupy v Rusku. Jinak tu plýtváme časem,“ vzkázal Trump do Evropy a dodal, že evropské země nákupem ruských energetických surovin financují válku proti sobě samým.
Je to podle něho trapné. Připomněl, že evropské země jsou Ukrajině a Rusku mnohem blíže než Spojené státy. „Nás odděluje oceán,“ řekl.
Na adresu evropských lídrů řekl, že budou „nadšení“, když uslyší, jak je veřejně kárá, a dodal, že „takový už je“. Za státy, které se největší měrou podílejí na financování ruské války na Ukrajině, označil Indii a Čínu.
Země Evropské unie kvůli ruské invazi na Ukrajinu přestaly ropu z Ruska kupovat, dále je však na ní závislé Maďarsko a Slovensko. Mezi členy NATO je výrazným dovozcem této suroviny z Ruska Turecko.
Šéf Bílého domu hovořil také o klimatické změně, kterou označil za „největší podvod“. Ostatní země porušují předpisy o znečišťování životního prostředí, prohlásil na Valném shromáždění.