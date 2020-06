Trumpovo antimalarikum očištěno. Češi ho ale na covid používat nebudou

Jeho název by klidně mohl sloužit jako jazykolam, přesto se na nás v poslední době hrne ze všech stran. Užívá se v souvislosti s léčbou covidu: hydroxychlorochin. Lék původně určený (nejen) na malárii byl nejprve líčen jako hrdina, který lidem s těžkou formou nové nákazy poskytuje naději na vyléčení. Podruhé jako padouch, jenž více škodí, než pomáhá. To když se od něj odvrátila Světová zdravotnická organizace (WHO).

Studie, podle níž tak WHO učinila, je ale podle všeho pochybná. Stejně tak společnost, která k ní poskytla data.

A tak je pověst hydroxychlorochinu ve světě lehce rehabilitována a například se opět začalo s jeho – dosud nakrátko přerušeným – testováním. Češi se ale k jeho nasazování pro léčbu pacientů s novým koronavirem pravděpodobně nevrátí. Favoritem je jiný přípravek: remdesivir. Stále totiž platí, že přínos léku na malárii není tak velký jako jeho škodlivé účinky.

„Pokud se remdesivir ukáže jako účinný, tak ho podle mého názoru už hydroxychlorochin zpátky nenahradí,“ popsal pro Lidovky.cz profesor Vladimír Černý. Již dříve redakci prozradil, že potenciální přínos druhého ze zmíněných léků pro pacienty s covidem je nevyvážený s riziky, jež pro ně představují jeho nežádoucí vedlejší efekty. „Jestli se v tuhle chvíli zvažuje nějaký přípravek jako lék první volby pro nemocné s covidem, je na prvním místě remdesivir. Až po něm přichází všechno ostatní,“ doplnil.

Před předepisováním hydroxychlorochinu pro nemocné covidem už delší dobu varuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). „Hranice mezi dávkou terapeutickou a toxickou je totiž velmi tenká,“ řekla nedávno serveru Lidovky.cz šéfka ústavu Irena Storová. Výzkum v překotné době Bádání kolem účinného léku na koronavirus probíhá za upřené pozornosti veřejnosti, médií i politiků. Ve vědě je přitom nejdůležitější každý prostředek důkladně prostudovat, studie oponovat a mnohonásobně ověřené teprve poté publikovat. V „době covidové“ se ale vše děje překotně. A tak se v éteru mnohdy objevují zcela protichůdné informace. Předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny je proto ve svých vyjádřeních opatrný. Upozornil, že i studie zkoumající využití a účinky hydroxychlorochinu stále probíhají. „Možná za půl roku, až budou známy další výsledky, budeme na lék pohlížet opět jinak,“ řekl Černý. Jeho slova potvrzuje dění, které se kolem přípravku strhlo v posledních dnech. Kromě metodiky (a možná i etiky) vědeckého výzkumu zahrnuje také notnou dávku politiky. A to dokonce té globální. Poněkud bizarní historka se týká WHO a prezidenta Donalda Trumpa, který podle svých slov užívá hydroxychlorochin jako prevenci proti covidu. Americký státník je s WHO na kordy. V polovině dubna oznámil, že Spojené státy s organizací sídlící ve švýcarské Ženevě přerušují spolupráci. A nebudou ji ani dále financovat. Krátce na to WHO oznámila, že přerušuje klinické testování zmíněného antimalarika. Důvod? Nelichotivá studie zveřejněná v prestižním vědeckém magazínu Lancet. Text varoval před nežádoucím vlivem léčiva na pacientův tep, který může v krajním případě vést až k úplné zástavě srdce a úmrtí. Reputační zásek Po zveřejnění studie od užívání hydroxychlorochinu pro pacienty s koronavirem řada zemí úplně odstoupila. A Trump byl za hlupáka. Teď je ale všechno zase jinak. Tři ze čtyř vědců, kteří se na studii podíleli, od ní dali ruce pryč. Lancet dokument zcela stáhl a omluvil se za jeho publikování. Výzkumníci uvedli, že společnost Surgisphere, která jim dala data k dispozici, je odmítá poskytnout dalším vědcům k ověření, a závěry studie tak není možné nezávisle potvrdit. „Studie, která byla publikována v Lancetu a jež stála za silnými obavami, že to je lék etrémně nebezpečný, byla z této vědecké databáze zase stažena,“ shrnul profesor Černý. Podivné pozadí firmy, jež změnila léčbu covidu-19. Zaměstnává autora sci-fi i modelku z lechtivých snímků Britský list Guardian navíc zpochybnil důvěryhodnost americké analytické firmy. Surgisphere podle něj zaměstnává pouze tři lidi. Ti navíc ani nejsou vědecky vzděláni. Například údajný vědecký editor je rovněž autorem sci-fi příběhů. Marketingová manažerka je zase modelkou z filmů pro dospělé a hosteskou. Lancet má nyní reputační problém. A hydroxychlorochin je výzkumníky opět testován pro WHO. Chtějí zjistit, jak to s jeho přínosem či škodlivostí pro pacienty nakažené novým typem koronaviru opravdu je. Jistou nápovědou by mohli dát vědci z Oxfordské univerzity. Ti provedli rozsáhlý klinický test, podle nějž lék nemocným nijak nepomáhal. Profesor Martin Landray, který stojí v čele týmu, hovořil o „obrovské míře spekulací a nejistoty“ ohledně přínosu antimalarika, předběžné výsledky jeho programu ale podle něj mluví zcela jasně. „Tohle není léčba pro covid-19. Nefunguje to,“ shrnul. A tak je možné, že se hydroxychlorochin bude nadále používat jen na potíže, k jejichž potírání je skutečně určen. Kromě tropické malárie k nim patří třeba autoimunitní lupus. Onemocnění, které si do hlavy navěky zapsali všichni pravidelní diváci legendárního seriálu s doktorem Housem v hlavní roli, projevující se mimo jiné bolestí kloubů, únavou či výraznou vyrážkou.