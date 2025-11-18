Trumpovo tažení proti drogám. Nevyloučil útok na Mexiko, mluvit s ním chce Maduro

Autor: ,
  7:04
Americký prezident Donald Trump v noci na úterý řekl, že by zahájil útoky proti Mexiku, pokud by to zastavilo pašování drog do Spojených států. Zároveň prohlásil, že chce o zastavení pašování jednat i s Venezuelou. Tamní vůdce Nicolás Maduro reagoval, že je připraven setkat se tváří v tvář.
Americký prezident Donald Trump podepsal návrh zákona, který po bezmála 43...

Americký prezident Donald Trump podepsal návrh zákona, který po bezmála 43 dnech plně obnovuje financování vládních úřadů. (12. listopadu 2025) | foto: ČTK

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová (3. listopadu 2025)
Nicolás Maduro (1. září 2025)
Největší americká letadlová loď USS Gerald R. Ford míří k venezuelským břehům....
Americká letadlová loď Gerald R. Ford v čele úderné skupiny amerického...
27 fotografií

„Za mě je to v pořádku, cokoliv, co musíme udělat, abychom zastavili drogy,“ řekl americký prezident v souvislosti s možnými údery na mexickém území. Poznamenal také, že by v takovém případě požádal o souhlas Kongres. Je přesvědčen, že by ho dostal od demokratických i republikánských politiků, pokud se „nezbláznili“.

Jak podotýká server televize CNN, takový krok by znamenal vyhrocení snah americké vlády omezit přísun drog do Spojených států.

Útoky už američtí vojáci několik týdnů skutečně podnikají u pobřeží Venezuely, a to proti plavidlům, která podle nich drogy pašují. Zatím jich zničili na 20. Washington má v Karibiku mimo jiné největší válečné plavidlo světa - letadlovou loď USS Gerald R. Ford - a tlak na venezuelský režim vytváří i tím, že za informace vedoucí k Madurově zatčení nabízí 50 milionů dolarů (více než miliardu korun).

Trump na adresu Madura, který se podle něj na pašování drog podílí, uvedl, že s ním v určitém momentě bude mluvit. Poznamenal také, že Maduro Spojeným státům způsobil obrovské škody.

„Kdo bude ve Spojených státech chtít mluvit, budeme s ním mluvit tváří v tvář. Bez jakýchkoli problémů,“ reagoval později Maduro ve svém pravidelném pořadu ve venezuelské televizi. Dodal, že nedovolí, aby byli obyvatelé Venezuely „bombardováni a masakrováni“.

Maduro již delší dobu tvrdí, že navyšování vojenské síly USA má za cíl ho svrhnout. Washington v srpnu zdvojnásobil odměnu za informace vedoucí k Madurově zatčení na 50 milionů dolarů (více než miliarda korun). Viní ho z vazeb na obchod s drogami a zločinecké skupiny, což levicový vůdce popírá.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.