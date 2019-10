Trumpovy sny o zdi: USA ochrání příkop s hady a aligátory, migranty ať střílí do nohou

WASHINGTON/PRAHA Zeď s bodáky, které proříznou lidské maso, vodní příkop s aligátory i plot pod proudem. To vše si představoval Donald Trump na hranicích s Mexikem. Letos v březnu mu tyto návrhy poradci rozmluvili a pohraničníkům radili, ať prezidenta ignorují.

Jako návrat na začátek prezidentského mandátu Donalda Trumpa působí poslední zprávy z Bílého domu. Návrat do doby, kdy ze sídla prezidenta USA unikaly zprávy o tom, jak hlava Spojených států na poradách navrhuje hodit atomovou bombu do oka hurikánu. Tentokrát se však jen stěží uvěřitelné informace týkají zdi na hranicích s Mexikem.

Podle deníku The New York Times totiž prezident přišel s řešením migrační krize. A šlo o naprosto šokující plán, chtěl totiž úplně uzavřít hranice. Když jej jeho poradci přesvědčili, že to nejde, protože by například „uvěznil“ americké turisty v Mexiku, přišel Trump s ještě extrémnějšími návrhy.

Chtěl, aby zeď na hranicích byla pod proudem a aby na vrchu byly ostny, které by dokázaly rozříznout lidské maso. Opakovaně pak měl navrhovat, aby se podél hranice vybudoval vodní příkop, který by byl plný hadů či aligátorů.

Podle NYT dokonce prezident hovořil o příkopu tak často, že své podřízené donutil zjistit odhad ceny jeho vybudování. Poté dokonce veřejně navrhl, aby vojáci stříleli po migrantech, pokud ti po nich budou házet kamení.

Trumpova reakce na Twitteru: „Tisk se teď snaží prodat, že jsem chtěl příkop nacpaný aligátory a hady s elektrickým plotem a bodci na vrchu na naší jižní hranici. Možná jsem tvrdý v ochraně hranic, ale ne až takto. Tisk se zbláznil.“



„Poradci mu ale opět řekli, že to je nezákonné a Trump tak navrhl, aby migranty stříleli do nohou, aby je ‚jen‘ zpomalili. To také není povolené, odpověděli mu poradci,“ popsal americký deník, jehož redaktoři hovořili s více než deseti zaměstnanci Bílého domu, kteří se účastnili jednání s prezidentem v těchto otázkách letos v březnu.

Prezident rozhodně nebyl spokojený. Poté, co mu při jednom z březnových mítinků jeho ministři zarazili jeho nápady, dal průchod emocím a původně půlhodinové jednání se protáhlo na víc než dvě hodiny. „Vypadám kvůli vám jako idiot,“ křičel prý frustrovaný Trump a měl pocit, že mu jeho tým v otázkách migrace nepomáhá. „Založil jsem na tom kampaň. Je to moje téma!“

Následně pak prezident Trump křičel na tehdejší ministryni vnitřní bezpečnosti USA Kirstjen Nielsenovou: „Lou Dobbs vás nenávidí, Ann Coulterová vás nenávidí a já kvůli vám vypadám špatně.“ Jím zmínění lidé jsou moderátory, respektive komentátory na televizi Fox News.

Spory s Nielsenovou byly tehdy prakticky na denním pořádku, informuje The New York Times. Prezidenta proti ní štval jeho poradce Stephen Miller a tvrdil Trumpovi, že se jen vymlouvá na zákonné překážky. Ostatně nebylo složité prezidenta přesvědčit, Nielsenová opravdu prezidentovi často oponovala.

Poradce amerického prezidenta Stephen Miller

Jen pár příkladů – Trump chtěl, aby zeď byla celá černá, ministryně mu tvrdila, že by to bylo moc drahé (konkrétně dražší o milion dolarů na jednu míli zdi); Trump chtěl zrychlení výstavby zdi a Nielsenová tvrdila, že stále nejsou vykoupené pozemky. „Tak to zabereme a ať nás žalují,“ řekl prý prezident. Ministryně jej však ignorovala a takové kroky nepodnikla. A nebyla jediná.

Posílejte migranty domů

Donald Trump se na konci března jel podívat do Kalifornie, jak probíhá stavba jeho milované zdi. V doprovodu tehdejšího šéfa Celní a hraniční ochrany USA Kevina McAleenana dostal nápad, že Spojené státy jednoduše nebudou vpouštět uprchlíky na své území. McAleenanovi řekl, že pokud se kvůli tomu dostane do problémů, tak ho omilostní.

Svůj plán pak Trump vyložil celému týmu kalifornské pohraniční stráže. „Moje zpráva zní: udržte je mimo naši zemi. Do jednoho. Země je už plná,“ řekl prý Trump. Když odešel z místnosti, měl k pracovníkům pohraniční stráže krátký projev McAleenan. Řekl, ať prezidenta ignorují, protože na to jednoduše nemají právo.

Hranici USA s Mexikem v délce přes 1000 kilometrů zatím chrání ochranný plot.

Po návratu z Kalifornie vydržela Nielsenová ve funkci již jen týden. Na dalším jednání vlády totiž řekla prezidentovi, že nevěří, že zeď bude fungovat. A Trump reagoval větou: „Kirstjen, chci udělat změnu.“

Řekl ministryni, že jí dá týden, než ohlásí její rezignaci, aby usnadnil předání ministerstva do rukou někoho dalšího, ale nakonec bylo vše jinak. Než Nielsenová opustila Bílý dům, napsal prezident na Twitter: „Ministryně vnitřní bezpečnosti Kirstjen Nielsenová opustí svou pozici. Chtěl bych jí tímto poděkovat za její službu.“