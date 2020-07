Trumpův bezpečnostní poradce je nakažen koronavirem. Pracuje z domácí izolace

Bezpečnostní poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Robert O’Brien je nakažen koronavirem. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom v pondělí informovala agentura Bloomberg. O’Brien, který nyní pracuje z domácí izolace, je Trumpovým nejbližším spolupracovníkem, u kterého byla nemoc covid-19 diagnostikována.

Bloomberg uvedl, že infekce byla u O’Briena zjištěna po rodinné sešlosti. Od té doby je v izolaci, nadále ale pracuje.



O’Brien je nástupcem Johna Boltona, se kterým se Trump loni v září rozešel ve zlém. Bolton letos v červnu vydal paměti The Room Where It Happened: A White House Memoir (Místnost, kde se to dělo: Paměti z Bílého domu), ve kterých Trumpa vykreslil jako nekompetentního pro úřad prezidenta.

Spojené státy, kde žije 330 milionů obyvatel, patří k nejhůře postižené zemi koronavirem. Covid-19 zde byl podle Univerzity Johnse Hopkinse zjištěn u více než 4,2 milionu lidí, z nichž zhruba 147.000 komplikacím souvisejícím s infekcí podlehlo.