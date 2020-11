Trumpův bezpečnostní poradce O´Brien prohlásil, že situace vypadá na výhru Bidena

Spojené státy se stále nachází v bezprecedentní situaci, kdy současný prezident odmítá uznat svou porážku ve volbách a tvrdí, že hlasování provázely rozsáhlé podvody. Problémy sice provázely rovněž povolební situaci v roce 2000, kdy USA čekaly na oficiální jméno vítěze několik týdnů a do přepočtu hlasů se nakonec vložil nejvyšší soud. Výsledek celých voleb však tehdy závisel na jediném státu, Floridě, kde oba tehdejší kandidáty dělilo jen několik stovek hlasů. Biden přitom letos vyhrál o řádově vyšší počty hlasů hned v několika klíčových státech a na jeho úspěchu se shodují všechna hlavní americká média. Podle projekcí získal 306 volitelů oproti Trumpovým 232.



„Pokud se kandidátka Bidena a (Kamaly) Harrisové ukáže jako vítězná - a očividně tak věci nyní vypadají - (agendu) v Národní bezpečnostní radě profesionálně předáme,“ řekl O’Brien.

O víkendu naznačil poprvé přijetí Bidenovy výhry samotný Trump, ačkoliv stále trval na svých důkazy nepodložených tvrzeních, že se jedná o podvod. Krátce nato však znovu prohlásil na twitteru za vítěze sebe, v čemž pokračoval i v pondělí. Kromě toho také napadá přepočet hlasů v Georgii a vybízí ke sledování krajně pravicově zaměřených televizních kanálů, které zatím Bidena za vítěze neoznačily.

Georgia won’t let us look at the all important signature match. Without that the recount is MEANINGLESS. Open up unconstitutional Consent Decree, NOW! @BrianKempGA