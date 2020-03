Trumpův boj s nákazou. Miliony lidí v USA si nemohou dovolit léčbu, nemají pojištění

„Abychom zadrželi příval nových případů, přerušíme na následujících 30 dní veškeré letecké spojení z Evropy do Spojených států. Nová pravidla vstoupí v platnost v pátek o půlnoci,“ uvedl v noci na čtvrtek v mimořádném projevu z Bílého domu prezident Donald Trump.

Jeho administrativa po týdnech, ve kterých šéf vlády o koronaviru prohlašoval, že jde jen o „novou chřipku“, která „brzy zmizí“, přikročila k mimořádným opatřením, jež mají zamezit šíření nákazy. Vše v noci vypadalo dramaticky. Podle prezidentova projevu měly být v rámci „speciálního vztahu“ povolené pouze lety mezi USA a Velkou Británií. Nikdo jiný z Evropy cestovat neměl.

O pár hodin později ale ministr vnitřní bezpečnosti Ken Cuccinelli upřesnil, že nejde o naprosté přerušení spojů – zboží bude do USA z Evropy nadále proudit a Američané i lidé s trvalým pobytem budou moci do USA vstoupit bez problémů. Úřady však do země nevpustí cizince z evropských zemí.

The action @POTUS is taking to deny entry to foreign nationals who have been in coronavirus-affected areas will keep Americans safe & save lives. These are not easy decisions but they are required. I will issue guidance within 48 hours outlining details.https://t.co/KYXE7JKswC pic.twitter.com/zgi6r5FoZq