Trumpův bývalý poradce Bannon nesmí na Twitter. Ve videu vyzýval k useknutí hlavy Fauciho a šéfa FBI

Washington Společnost Twitter natrvalo smazala účet bývalého hlavního poradce prezidenta Donalda Trumpa Steva Bannona. Ten totiž vyzýval k vraždě epidemiologa a člena krizového štábu Bílého domu pro boj s epidemií Anthonyho Fauciho a ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Christophera Wraye. Bannon se tak vyslovil na videu a řekl, že by oběma měla být useknuta hlava.

Bannon svůj příspěvek umístil na servery Facebook, YouTube a Twitter. V době, kdy klíčové americké státy stále sčítají hlasy po úterních volbách, Bannon řekl, že vítězem je Trump a že by měl propustit jak Fauciho, tak Wraye. On sám by prý šel ještě dál.



„Nabodl bych jejich hlavy na kopí. Ano. Dal bych je do různých koutů Bílého domu jako varovaní federálním byrokratům. Buď spolupracujete, nebo vypadnete,“ soudí Bannon.

Za deset hodin toto video na Bannonově facebookovém účtu ve čtvrtek sledovalo téměř 200 000 lidí. Facebook ho s odkazem na to, že jde o šíření násilí a podněcování, následně odstranil. Twitter oznámil, že za propagaci násilí natrvalo odstraňuje Bannonův účet s názvem Generální štáb: Pandemie.

Stanice CNN upozorňuje, že k militaristické rétorice se na sociálních sítích uchylují v těchto dnech i další Trumpovi příznivci. Jeho syn Donald ve čtvrtečním tweetu napsal, že by otec „měl kvůli těmto volbám zahájit totální válku“. „Je načase uklidit ten nepořádek a přestat vypadat jako banánová republika!“ soudí Donald Trump mladší.