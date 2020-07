Trumpův bývalý právník podruhé vyšel z vězení. Knihu o prezidentovi vydá před listopadovými volbami

New York Bývalý právník amerického prezidenta Michael Cohen byl v pátek propuštěn do domácího vězení. Je to v jeho případě už podruhé, poprvé se domů dostal v květnu po odpykání asi roku z tříletého trestu.

V červenci byl ale uvězněn znovu a důvodem podle něj byla jeho chystaná kniha o prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Vydat ji chce před listopadovými prezidentskými volbami. Trumpův bývalý právník půjde z cely do domácího vězení. Je to kvůli knize o prezidentovi, tvrdí Cohen Cohen si trest odpykával ve federální věznici v Otisvillu ve státě New York. Jeho právnička Danya Perryová v pátek oznámila, že Cohen odpoledne věznici opustil. Stalo se to na základě čtvrtečního rozhodnutí soudce Alvina Hellersteina, který dospěl k závěru, že červencové uvěznění je porušením prvního dodatku ústavy, který zaručuje svobodu slova. Cohen odmítl podepsat dokument, který mu zakazoval vydání knihy a další formy veřejné komunikace. K tříletému trestu vězení byl odsouzen v roce 2018, kdy uznal vinu v procesu o porušení zákona při financování volební kampaně a lhaní Kongresu. Obvinění z finančních deliktů se vztahovalo na zaplacení úplatku za mlčení dvěma ženám, s nimiž měl ženatý Trump údajně sexuální poměr. Trump ale vztahy s těmito ženami popírá. Poprvé v květnu mohl Cohen odejít do domácího vězení, když se úřady snažily snížit počet trestanců ve věznicích kvůli koronaviru. V červenci byl ale poslán zpět. Hellerstein ve čtvrtečním rozhodnutí uvedl, že nemůže dospět k ničemu jinému, než že šlo o odvetné opatření za chystanou knihu. Žalobci ale tvrdili, že požadavek na omezení komunikace v domácím vězení, který měl Cohen podepsat, s knihou nesouvisí. „Neviděl jsem takový požadavek za 21 let své soudcovské kariéry, kdy rozhoduji o trestech a dohlížím na podmínky propuštění pod dohled,“ sdělil Hellerstein. Cohen podal žalobu za nové uvěznění v pondělí a uvedl v ní, že jde o odvetu za knihu. Perryová Hellersteinovo čtvrteční rozhodnutí označila za „vítězství pro první dodatek“, které ukazuje, že vláda nemůže zablokovat vydání knihy kritické k prezidentovi a podmínit tím propuštění někoho do domácího vězení.