Trumpův kritik Justin Amash vzdal kandidaturu na prezidenta. Podle něj nejsou vhodné podmínky pro úspěšnou kampaň

„Po dlouhém přemýšlení jsem dospěl k názoru, že podmínky letošního roku neumožňují, abych byl jako kandidát na prezidenta úspěšný, a proto kandidátem nebudu,“ uvedl 40letý konzervativec Amash na Twitteru.



After much reflection, I’ve concluded that circumstances don’t lend themselves to my success as a candidate for president this year, and therefore I will not be a candidate.