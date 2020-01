Odveta za Solejmáního by byl podle Trumpova poradce špatný krok, prezident je ochotný Íránem vyjednávat

Washington Jakákoli odveta Teheránu za zabití íránského generála Kásema Solejmáního by byla „velmi špatné rozhodnutí“. Podle agentury Reuters to v pátek řekl médiím bezpečnostní poradce Bílého domu Robert O’Brien. Americký prezident Donald Trump je podle něj ochoten spory s íránskou vládou řešit diplomatickou cestou.

Šéf americké diplomacie Mike Pompeo se poté nechal slyšet, že operace namířená proti Solejmánímu „zachránila také životy v Evropě“.

O’Brien při pátečním konferenčním hovoru s novináři uvedl, že Solejmání před svou smrtí cestoval po Blízkém východu a plánoval útoky proti americkým diplomatům a vojákům v regionu. Do Bagdádu prý přicestoval ve čtvrtek ze syrské metropole Damašku.



V iráckém hlavním městě se elitní íránský generál stal v noci na pátek terčem amerického raketového útoku, který kromě něj zabil i několik dalších lidí včetně člena vedení vlivných iráckých milicí Abú Mahdího Muhandise. Nejvyšší íránští představitelé v reakcích hrozili odvetou a vývoj nepřivítaly ani vlády v Evropě, které vyzývaly ke snížení napětí mezi Spojenými státy a Íránem. Podle Paříže eskalace způsobila, že se v pátek lidé probudili „do nebezpečnějšího světa“.

„Britové, Francouzi, Němci, ti všichni musí pochopit, že to, co jsme udělali, co Američané udělali, zachránilo také životy v Evropě,“ reagoval v noci ministr zahraničí Pompeo ve vysílání televize Fox News.

Šéf americké diplomacie prý poslední dva dny komunikoval o plánech Washingtonu s partnery na Blízkém východě, z nichž někteří byli „skvělí“. „A pak mluvíme s našimi partnery v jiných oblastech, kteří už tak dobří nebyli. Upřímně, Evropané nebyli tak nápomocní, jak bych si přál, že by mohli být,“ řekl Pompeo. Také prohlásil, že Solejmání musel být zastaven, protože jinak bezprostředně hrozil útok, který „mohl zabít stovky nebo tisíce Američanů“.

Podle Trumpova poradce O’Briena může íránská vláda stále „usednout se Spojenými státy“ k vyjednávacímu stolu. Americký prezident je prý připraven zahájit rozhovory bez předem daných podmínek, citovala z vyjádření O’Briena televize CNN.