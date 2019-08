Konec Trumpa v New Yorku? Poslední hotel na Manhattanu s prezidentovým jménem změní název

NEW YORK/PRAHA Budova na rohu newyorského Central Parku se na konci devadesátých let stala prvním hotelem nesoucím Trumpovo jméno. Byla klenotem Trumpova impéria. Společnost Trump Organization však zvažuje změnu názvu. Jméno současného prezidenta USA totiž podle majitelů bytů budově škodí a požadují jeho odstranění.

V roce 1994 nebyl realitní magnát Donald Trump zrovna hvězdou New Yorku. Přestože vlastnil řadu nemovitostí po městě, měl za sebou několik velice bolestivých podnikatelských neúspěchů. Chtěl však být vidět. Společnost General Electric tehdy Trumpovi nabídla, aby provedl rekonstrukci její administrativní budovy, která ležela na velice lukrativní adrese - na rohu Central Parku. Stavba ze šedesátých let s vysokými stropy tak Trumpovy umožnila opět zazářit.



O rok později se Trumpovi a G.E. podařilo vyjednat povolení ke stavbě, které schválil tehdejší starosta New Yorku a dnešní poradce prezidenta Trumpa Rudy Giuliani. Projekt „super-luxusní“ věže s „zářivou bronzovou a skleněnou fasádou“ měl podle propagačních dokumentů „velet manhattanskému panoramatu“. Stavba měla stát 250 milionů dolarů a nabízela mu novou příležitost vlastnit nemovitost u Central Parku.

O poslední budovu v této lokalitě totiž Trump přišel začátkem roku 1995. Nad jím vlastněným ikonickým hotelem Plaza, který Češi znají díky filmu Sám doma 2, v němž se sám Trump objevil, převzali kontrolu saúdští a singapurští investoři. Jednoduše tak, že koupili Trumpovy dluhy u amerických bank.

Když byla stavba roku 1997 dokončena, nechal Trump své jméno kolem budovy umístit hned třikrát. Nápis Trump International Hotel and Tower na budově vydržel přes 20 let. A zatímco z dalších budov vybudovaných Trumpem jeho jméno postupně mizí, hotel v New Yorku byl považován za nedotknutelný. Zdá se ale, že se situace změnila.

Pryč s Trumpem

Podle deníku The New York Times totiž současný americký prezident pravděpodobně přijde o poslední ikonický nápis se svým jménem v New Yorku. Čtyřiačtyřicetipatrová byla vybudována jako spojení hotelu a dvoustovek bytů, a právě jejich majitelé si nepřejí, aby jejich adresa byla nadále spojována se jménem kontroverzního prezidenta.

Požadují, aby při nadcházející renovaci budovy byly nápisy Trump International odstraněny a namísto toho byla akcentována adresa – One Central Part West. V obavě, že by se tak skutečně mohlo stát, jelikož v rámci správní rady budovy má Trump Organization jen jeden hlas ze šesti, prezidentův syn Donald Trump junior přispěchal s kompromisem.

Trump International Hotel and Tower

Majitelům rezidencí nabídl, že se budova přejmenuje podle jejich požadavků, ale jméno hotelu a věže zůstane menším písmem stále na budově. Další dva nápisy zmizí. A přestože řada majitelů bytů požaduje, aby jméno Trump zmizelo z budovy naprosto, je podle The New York Times velice pravděpodobné, že se s vlastníky Trump Organization domluví právě na tomto kompromisu.

Navíc Trump Organization vlastní přidružené parkoviště, kuchyně hotelů i restauraci, bez kterých by provozovatelé hotelu prakticky přišli o byznys.



Jméno Trump škodí

Prodat byt v této budově se od nástupu prezidenta do funkce příliš nevyplatí, jelikož hodnota nemovitosti na trhu klesla za poslední tři roky o 29 procent. „Nechci být v budově, u níž je riziko, že se stane kolbištěm politického sporu,“ uvedl pro NYT jeden z majitelů bytů Howard Finkelstein. „Jméno této budovy, ať už ho máte rádi, nebo ne, jednoduše této budově škodí.“