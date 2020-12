Trumpův právník Giuliani se nakazil koronavirem. Americký prezident mu popřál brzké uzdravení

„Rudy Giuliani, zdaleka nejlepší starosta v newyorských dějinách, který neúnavně pracuje na odhalení (zdaleka!) nejzkorumpovanějších voleb v historii USA, měl pozitivní test na čínský virus. Brzy se uzdrav Rudy, budeme pokračovat!!!“, napsal Trump na sociální síti. Jeho opětovné rozhodnutí označovat koronavirus způsobující nemoc covid-19 jako „čínský virus“ vyvolalo vzápětí ostrou kritiku.



.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!