Trumpův tým opět porušil zásady Facebooku, ten některé příspěvky zablokoval

WASHINGTON Volební štáb amerického prezidenta Donalda Trumpa tento týden opět porušil reklamní zásady sociální sítě Facebook, když vypustil množství zavádějících reklam odkazujících na nadcházející sčítání lidu ve Spojených státech. Platforma ve čtvrtek oznámila, že sdělení zablokovala ve snaze zabránit „nejasnostem“.

Podle všeho ale opět zakročila až poté, co se problému začaly věnovat média a osobnosti včetně předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové.



Problematické reklamy vyzývaly adresáty, aby neprodleně odpověděli na „oficiální sčítání lidu“ v jejich volebním okrsku. Také obsahovaly ikonku s nápisem „sčítání lidu 2020“ a odkazovaly na webovou stránku obsahující banner nadepsaný slovy „jen pro oficiální účely“.

Příspěvky ovšem byly zadané Trumpovým volebním štábem, což u nich ostatně bylo uvedeno, a odkazovaly na typický dotazník zakončený výzvou k finančnímu příspěvku pro prezidentovu kampaň. „Je tu zjevný a úmyslný pokus docílit, aby to vypadalo jako vládní dokument,“ uvedl na svém webu Popular Information nezávislý komentátor Judd Legum, který na reklamy upozornil jako první. Trumpův tým podle něj v uplynulých dnech tyto příspěvky nakoupil ve stovkách verzí.

Manipulativní či přímo nepravdivá tvrzení v politických reklamách obecně nejsou na facebooku zakázána, v souvislosti se sčítáním lidu, které v USA začne už příští týden, ale sociální síť zavedla výjimku. V prosinci oznámila, že bude blokovat sdělení, která by mohla uživatele zmást ohledně účasti v důležitém demografickém zkoumání a tím poškodit jeho efektivitu. Opatření se vztahuje i na placené příspěvky.

Facebook ovšem nejdříve Legumovi sdělil, že reklamy Trumpova štábu pravidla neporušují, protože je z nich jasné, že se netýkají skutečného sčítání. Ve čtvrtek ale kalifornská společnost změnila názor a oznámila jejich mazání. „Na základě dalšího posuzování aktuálně tyto reklamy deaktivujeme vzhledem k platným pravidlům, jejichž cílem je zabránit zmatku kolem oficiálního sčítání lidu v USA,“ citoval Legum z prohlášení.

Na postoj sociální sítě si předtím stěžovala kromě jiných i šéfka Sněmovny reprezentantů Pelosiová, která reklamu prezidentovy kampaně klasifikovala jako „naprostou lež“ a „nepřijatelný zásah do sčítání lidu“. „Vím, že sledování zisku je jejich (Facebooku) podnikatelským modelem, ale to by nemělo být na úkor počítání toho, kdo žije v naší zemi,“ uvedla na tiskové konferenci.

Trumpův tým nechtěl záležitost komentovat. Facebook jeho reklamy ve čtvrtek neblokoval poprvé: Loni na jaře zakročil proti stovkám placených příspěvků, které poměrně konkrétně jmenovaly svou cílovou skupinu, což je v rozporu se zásadami platformy.

Facebook je pro Trumpa klíčovým nástrojem předvolebního boje. V posledních pěti měsících kampaně roku 2016 zde podle médií jeho tým zadal skoro šest milionů reklam. Za deset týdnů v době nedávného procesu ústavní žaloby proti prezidentovi zase jeho štáb vypustil kolem 14.000 placených příspěvků obsahujících slovo „impeachment“, uvedl v únorové reportáži magazín The Atlantic. Trumpovu honbu za obhajobu prezidentského mandátu by podle něj mohla provázet „nejrozsáhlejší dezinformační kampaň v amerických dějinách“.