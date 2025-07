Megazemětřesení bez obětí. Proč tsunami v Pacifiku nezpůsobila větší škody?

Kamčatský poloostrov nacházející se na východu Ruska leží v takzvaném Ohnivém kruhu – tak se nazývá oblast na okrajích Tichého oceánu, která je známá právě vysokým počtem zemětřesení a sopek. Podle Britské geologické služby dochází k téměř 80 procentům zemětřesení na světě právě tady.

Takto vysoká aktivita je způsobena velmi rychlým vzájemným pohybem tamějších litosferických desek. Poblíž pobřeží poloostrova Kamčatka se Tichomořská deska pohybuje rychlostí asi 8 centimetrů za rok – to je sice jen asi dvojnásobek rychlosti růstu nehtů, ale podle tektonických měřítek je to velmi rychlé. Tam se dostává do kontaktu s jinou, menší Ochotskou deskou.

Jedno z nejsilnějších zemětřesení zasáhlo oblast u Kamčatky na ruském Dálném východě. (30. července 2025)

Tichomořská deska je oceánská, což znamená, že obsahuje husté horniny a chce se „ponořit“ pod méně hustou mikrodesku. Jak se Tichomořská deska ponořuje směrem k středu Země, zahřívá se a začíná tát, čímž prakticky mizí.

Tento proces však neprobíhá vždy hladce. Desky se často mohou při vzájemném pohybu zaseknout a nadřazená deska je stahována dolů. Toto tření se může hromadit po tisíce let, ale pak se může náhle uvolnit během pouhých několika minut. Tento jev se nazývá tektonické zemětřesení.

„Když obvykle přemýšlíme o zemětřeseních, představujeme si epicentrum jako malý bod na mapě. U takových velkých zemětřesení však dochází k porušení zlomu v délce mnoha stovek kilometrů,“ vysvětluje pro BBC Stephen Hicks, přednášející environmentální seismologii na University College London.

„Právě tento obrovský posun a rozsah zlomu generuje tak vysokou magnitudu zemětřesení,“ dodává. Největší zaznamenaná zemětřesení, včetně tří nejsilnějších v Chile, na Aljašce a na Sumatře, byla všechna tektonická.

Proč nevzniklo silné tsunami?

Náhlý pohyb obrovské síly může přemístit vodu nad deskami, která se pak přesune k pobřeží jako tsunami. V hlubokém oceánu se tsunami může pohybovat rychlostí více než 800 km/h, což je přibližně stejná rychlost jako u dopravního letadla.

Zde je vzdálenost mezi vlnami velmi dlouhá a vlny nejsou příliš vysoké – málokdy přesahují jeden metr. Jakmile však tsunami vstoupí do mělké vody poblíž pevniny, zpomalí se, často na rychlost 30–50 km/h. Vzdálenost mezi vlnami se zkracuje a vlny rostou do výšky, což může účinně vytvořit vodní stěnu poblíž pobřeží.

Středeční zemětřesení přineslo podle úřadů vlny tsunami vysoké čtyři metry. Zdaleka se tak nepřibližují vlnám vysokým desítky metrů, které zasáhly Indický oceán v roce 2004 a Japonsko v roce 2011. Co v tom mohlo hrát roli?

„Výška vlny tsunami je mimo jiné ovlivněna místním tvarem mořského dna v blízkosti pobřeží a tvarem země, na kterou vlna dopadá,“ uvedla Lisa McNeillová, profesorka tektoniky na Univerzitě v Southamptonu.

„Tyto faktory spolu s hustotou osídlení pobřeží ovlivňují závažnost dopadu,“ dodala.

Ještě zásadnější ale může být umístění hypocentra. První zprávy americké geologické služby uváděly, že bylo v poměrně malé hloubce, asi 20,7 kilometru pod povrchem Země.

To může vést k většímu posunu mořského dna, a tedy k větší vlně tsunami, k té však nedošlo. Je ale možné, že k otřesům došlo níže. „Potenciálně by bylo možné posunout toto zemětřesení o dalších 20 kilometrů hlouběji, což by ve skutečnosti značně snížilo amplitudu vln tsunami,“ dodal Hicks.

Lepší varovné systémy

Vzhledem k vysokému výskytu zemětřesení v tichomořské oblasti má mnoho zemí centra pro varování před tsunami prostřednictvím veřejných oznámení, aby se obyvatelé stihli včas evakuovat.

Když udeřila tsunami v roce 2004, žádný takový systém neexistoval, a mnoho lidí tak nemělo čas na evakuaci. V 14 zemích v Indickém oceánu tehdy zemřelo více než 230 000 lidí.

Systémy včasného varování jsou důležité, protože vědci mají omezenou schopnost předpovědět, kdy skutečně dojde k zemětřesení. Americká geologická služba zaznamenala deset dní předtím v téže oblasti zemětřesení o síle 7,4.

„I když můžeme využít rychlost pohybu desek, GPS k měření aktuálních pohybů a data předchozích zemětřesení, můžeme tyto informace použít pouze k předpovědi pravděpodobnosti zemětřesení,“ říká McNeillová.

Geofyzikální služba Ruské akademie věd (GS RAS) bude oblast i nadále monitorovat, protože předpokládá, že následné otřesy mohou pokračovat i v příštím měsíci.