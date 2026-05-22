„Bohužel musím s účinností k 30. červnu 2026 podat rezignaci,“ napsala v rezignačním dopise Gabbardová. Trumpovi v něm děkuje za důvěru, když ji pověřil vedením úřadu.
Gabbardová vysvětlila, že lékaři jejímu manželovi Abrahamu Williamsovi zjistili mimořádně vzácnou formu rakoviny kostí a že pro manžela budou nadcházející týdny a měsíce náročným obdobím. „Teď musím odejít z veřejné služby a stát po jeho boku a v jeho bitvě ho plně podporovat,“ dodala.
Donald Trump ji následně na své sociální síti Truth Social poděkoval za dobrou práci a uvedl, že rozhodnutí chápe. „Tulsi odvedla úžasnou práci a bude nám chybět,“ napsal. Dodal, že funkci šéfa amerických tajných služeb místo dočasně zastane její zástupce Aaron Lukas.
Funkce šéfa amerických tajných služeb vznikla po teroristických útocích na Spojené státy v září 2001 a Gabbardová ji od února 2025 zastává jako v pořadí osmá. Ředitel zpravodajských služeb je hlavním bezpečnostním poradcem amerického prezidenta a jeho úkolem je koordinace civilního a vojenského špionážního aparátu. Šéfa DNI navrhuje prezident, kandidáta pak musí schválit Senát.