V Turecku sjel v mlze autobus z dálnice a převrátil se. Zemřelo nejméně osm lidí

  12:30aktualizováno  12:30
V jihoturecké provincii Antalya v neděli havaroval osobní autobus, který sjel ze silnice. Osm lidí zahynulo a dalších 26 bylo zraněno. Záběry státní televizní stanice TRT ukázaly vozidlo, jak leží na boku na náspu na dálničním sjezdu u města Döşemealti.
V jihoturecké provincii Antalya v neděli havaroval osobní autobus, který sjel ze silnice. (1. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Zranění byli převezeni do okolních nemocnic. Někteří z 26 lidí utrpěli těžká zranění, uvedl provinční guvernér Hulusi Şahin. V případě osmi obětí na životech jde podle něj o turecké občany. Zda jsou mezi zraněnými cizinci, neupřesnil, dodala agentura AFP.

Někteří cestující byli při nehodě vymrštěni z autobusu, který jel přes noc z Tekirdagu na severozápadě Turecka, uvedla agentura DHA.

Antalya byla v posledních dnech zasažena silnými dešti. „Půda byla promáčená a v oblasti byla také mlha. Není to místo, kde by se mělo jezdit rychle, ale zdá se, že autobus rychle jel,“ řekl Sahin televizi TRT.

Provincie Antalya včetně stejnojmenné metropole na pobřeží Středozemního moře patří mezi oblíbené turistické destinace.

