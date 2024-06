V Turecku zemřela česká zpěvačka Victoria. Zavraždil ji její vlastní manžel

Zpěvačku, která naposledy vystupovala pod jménem Victoria Vera Blyth, její muž zavraždil v jejich vile v Ankaře. Poté se zastřelil, píše Hürriyet s tím, že se manželé předtím pohádali, údajně kvůli jejím textovým zprávám.

Podnikatel skotského původu Thomas Blyth se živil jako inženýr na ropných plošinách, kromě Turecka také na severu Brazílie, a cestoval po celém světě. Kvůli tomu rodina žila často odděleně.

„V lednu se budeme s dětmi stěhovat do Turecka. Manžel tam rozjíždí firmu a já mu s tím budu pomáhat. Mrzí mě, že opouštím Česko, mám to tady ráda. Ale zároveň se strašně těším, že brzy budeme všichni pohromadě,“ řekla Victoria na konci roku 2019. Všechny tři děti byly podle tureckého portálu v domě, když se tragédie stala, a jedno z nich pak mluvilo o hádce rodičů.

Těla obou zesnulých jsou stále v turecké metropoli, kde proběhne pitva. Děti si údajně převzali příbuzní z Česka. Vyšetřování pokračuje, dodává portál.

R’n’b zpěvačka pocházela z Jihoafrické republiky. Její tatínek byl Čech, maminka je z Namibie. Sama Victoria s přestávkami žila od roku 1998 v Praze. Začínala v pražských klubech a po boku Dary Rolins. V roce 2005 vydala svoje debutové album This Is Me!. Později natočila ještě tři desky.

Proslavila se zejména cover hitem Hotel California. Několikrát vystupovala jako tanečnice na světoznámém karnevalu v Rio de Janeiru. Společně s Leošem Marešem a Patrikem Hezuckým v minulosti moderovala Ranní show na Evropě 2. Věnovala se charitativní činnosti, pravidelně pořádala i dobročinný vánoční bazar. V Turecku založila organizaci Runkara, která pořádala sportovní akce.

Loni se díky ní v Ankaře uskutečnil půlmaraton, na který se podle portálu Dazspor přihlásily zhruba čtyři tisíce lidí včetně běžců z Česka a dalších zemí. „Byly to dva roky práce a šlo by to jen těžko zorganizovat bez pomoci turecké vlády. Nebyla to lehká cesta. Je to o to víc vzrušující, že tento závod můžeme uspořádat v době stého výročí vzniku Turecké republiky v Ankaře, v samém srdci země,“ podotkla tehdy Victoria s tím, že závod začne z nanejvýš symbolického místa – Atatürkova památníku Anıtkabir.