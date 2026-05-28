Ruská stínová flotila se dostala pod masivní útok dronů v Černém moři

  22:04aktualizováno  22:04
Bezpilotní letouny ve čtvrtek napadly tři tankery takzvané ruské stínové flotily u černomořského pobřeží Turecka. Posádky všech lodí jsou v pořádku, k útoku se zatím nikdo nepřihlásil. V minulosti byly za podobnými ataky ukrajinské drony.
ilustrační snímek | foto: Reuters

Terčem bezpilotních strojů se podle agentur stal prázdný tanker James II plující pod vlajkou Palau přibližně 80 kilometrů od pobřeží turecké provincie Sinop.

Drony napadly i nedaleko se pohybující lodě Altura a Velora, oficiálně plující pod vlajkou Sierry Leone, které prováděly společnou operaci. K situaci byla přivolána turecká pobřežní stráž, úřady však akci nijak nekomentovaly, uvedly agentury.

Všechna tři plavidla jsou na západním sankčním seznamu zavedeném kvůli ruské agresi na Ukrajině. Evropské země se snaží zabránit tomu, aby Rusko pomocí zmíněné flotily obcházelo sankce a získávalo příjmy z ropy, jimiž financuje válku.

Altura se podle AP stala terčem útoku už v březnu, kdy námořní dron poškodil její kapitánský můstek a strojovnu.

K několika útokům na tankery převážející ruskou ropu se v minulosti přihlásila Ukrajina. Turecko, které v minulosti usilovalo o roli prostředníka mezi Ruskem a Ukrajinou, v listopadu odsoudilo ukrajinské dronové útoky, které podle Ankary ohrožují lodní dopravu v regionu poblíž tureckých břehů.

19. března 2026
