Turecko drtí inflace. V ulicích se prodává státem dotované pečivo, Erdogan ztrácí podporu

Pro většinu Evropanů by to byl nepostřehnutelný rozdíl: u jednoho stánku na nábřeží v Istanbulu stojí čtvrtkilová bageta 1,25 turecké liry (asi 1,85 koruny), zatímco o kus dál přijde na více než dvojnásobek, v přepočtu asi na čtyři koruny.

„Lidé hodně zchudli. Fronty na takzvaný lidový chléb jsou toho jasným důkazem, protože ten v běžných pekařstvích je pro ně prostě příliš drahý,“ řekl pro Lidovky.cz Uygar, který je momentálně v Istanbulu na návštěvě u rodičů.

Sám se považuje za šťastlivce, před několika lety přišel za studiem do Prahy a už tu zůstal. „V roce 2015 bylo za liru deset českých korun. Tehdy jsem si říkal, jaká je Česko levná země,“ konstatuje.

Fronty na levnější bagety se staly v posledních týdnech běžnou realitou největšího tureckého města: istanbulská radnice nechala zřídit na 1500 stánků, kde se prodává dotované pečivo.

„Všechno je hodně drahé, i běžné potraviny. Půllitrová láhev vody, jež stávala liru, je za čtyři. Čaj místo dvou či tří lir za dvanáct,“ popsal pro Lidovky.cz Chálid, palestinský migrant, který v Istanbulu žije několik let a pracuje jako webdesignér pro zahraniční klienty. „S běžným místním platem tady nikdo vyžít nemůže,“ myslí si.

Nízkými sazbami proti inflaci

Stesky místních odrážejí hospodářskou mizérii, do které se Turecko dostalo: zemi sužuje vysoká inflace přesahující podle oficiálních zdrojů 20 procent (podle nezávislých odhadů je ale mnohem vyšší, až trojnásobná) a růst platů a důchodů zaostává.

Trable turecké ekonomiky souvisejí s dlouhodobě oslabující národní měnou: turecká lira ztrácí hodnotu proti euru, americkému dolaru a dalším světovým platidlům každým dnem. Jen od poloviny listopadu oslabila vůči dolaru o více než 50 procent.

To sice znamená, že tureckým exportérům se dobře vyváží – jejich zboží je na světovém trhu levné, tedy dobře konkurenceschopné. Věc má ovšem i svoji druhou stránku. Jakýkoli dovoz do Turecka je pro tamější odběratele naopak čím dál tím dražší a země se bez importu neobejde. Ve velkém se dovážejí například součástky potřebné pro významný automobilový průmysl, importuje se i naprostá většina ropy. Tvrdě narazily ty firmy a domácnosti, které si sjednaly půjčky v cizích měnách – tisíce z nich poslaly prodražující se splátky do bankrotu.

Západní ekonomové z této špatné situace viní prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, který zemi vládne železnou rukou již více než 18 let (v letech 2003 až 2014 jako premiér). Erdogan je totiž zapřisáhlým odpůrcem toho, aby centrální vláda bojovala s vysokou inflací zvedáním základních úrokových sazeb, tedy způsobem, který je běžný a desetiletími vyzkoušený v západních ekonomikách. Kvůli sporu o výši sazeb Erdogan neváhal v posledních dvou letech vyhodit jak ministra financí, tak dva guvernéry turecké centrální banky a tlačí kormidlo opačným směrem – k nízkým úrokovým sazbám. Ty podle něj mají udržet ekonomiku v pohybu.

„Vysoké úroky dělají bohaté bohatšími a chudé chudšími. (...) Nenecháme si naši zemi takto zničit,“ řekl nedávno Erdogan v interview pro tureckou státní televizi. Prezident se opakovaně zmínil o tom, že lichva je v rozporu s islámskými principy (na jejichž dodržování staví velkou část své politické agendy) a úroky z půjček jsou podle něj „matkou všeho zla“.

Také v Turecku se na stavu hospodářství negativně odrazila koronavirová krize, kterou v zemi více než jinde ještě akceleroval kolaps důležitého turistického sektoru. Nicméně známky přehřátí a přicházejících potíží tu byly již od roku 2018. Jako nepravděpodobná ozvěna vzdálených časů tak dnes vypadají vzpomínky na období od začátku století do roku 2015, kdy turecká ekonomika rostla bezprecedentním tempem (meziročně i o více než 7 procent) a díky „hospodářskému zázraku“ se podařilo dostat miliony lidí z pasti chudoby.

Budou předčasné volby?

Tváří v tvář rychle rostoucím cenám Erdogan minulý týden oznámil navýšení minimální mzdy o 50 procent na 4250 lir (asi 6200 korun). Je to nejvyšší nárůst v poválečné historii. Vláda současně zrušila daň z nejnižších příjmů.

„Musíme ukončit nejistotu posledních měsíců, která přinesla velké výkyvy cen, a zajistit dobrou budoucnost národa,“ řekl Erdogan při oznámení zvýšení minimální mzdy. Někteří ale vidí věc v širších souvislostech.

„Vypadá to jako příprava na předčasné volby. (...) Minimální mzda byla v této zemi vždy citlivým tématem a Erdogan to dobře ví,“ řekl katarské televizi al-Džazíra Harun Ozturkler, profesor ekonomie z Univerzity Kirikkale.

Řádné parlamentní a prezidentské volby se v Turecku mají konat v červnu 2023. Zda je země na cestě ke zkrácení volebního období, mohou napovědět nejbližší týdny, v každém případě by výsledek nebyl předem vůbec jasný.

„Erdogan ztrácí voliče, vidím to i ve své rodině. Můj otec dříve volil AKP, teď už změnil názor. Ale tak třetina lidí za prezidentem bude stát ať se děje cokoli,“ řekl pro Lidovky.cz Serhat ze středoanatolského města Konya, které je známé jako bašta prezidentových stoupenců.