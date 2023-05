Čekám vítězství Erdogana, říká bývalý velvyslanec v Turecku

Lidovky.cz: Jak hodnotíte výsledky víkendových prezidentských voleb?

Dlouho to vypadalo, že současný prezident Recep Tayyip Erdogan získá nadpoloviční většinu hlasů a až v úplném závěru jeho zisk klesl pod 50 procent. Předvolební průzkumy přitom dávaly na změnu větší šance. To je pro mě do jisté míry první překvapení. Za ještě překvapivější pak považuji, že vládní blok v čele s Erdoganovou Stranou spravedlnosti a rozvoje (AKP) získal v parlamentu prostou většinu hlasů. Z pohledu Erdogana se tak parlamentní volby velmi povedly.

Podílela se na tom zejména nacionalistická složka koalice, z minulosti nechvalně známí takzvaní Šedí vlci (militantní krajně pravicová organizace spojovaná s několika teroristickými útoky – pozn. red.). V zahraničním tisku už se objevují zprávy o nátlaku a podvodech, které tato partaj prováděla, jelikož měla mít dle průzkumů mnohem méně procent. U opozice naopak oproti očekáváním získal podstatně méně kurdský blok.

Lidovky.cz: Co se týče konkrétně prezidentských voleb, tam je po včerejším oznámení volební komise jasné, že se půjde do druhého kola. Co před ním můžou ještě oba kandidáti nabídnout?