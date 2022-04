Turecko chce od Evropy férovou šanci, říká vrchní vyjednavač Kaymakci. Řekl proč

Pro podporu si před začátkem českého předsednictví EU do Prahy přijel vrchní vyjednavač Faruk Kaymakci. „Jsme důležití pro mír, bezpečnost a obranu celé Evropy,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Jak pokračují mírová vyjednávání mezi Ukrajinou a Ruskem? Po schůzce v Istanbulu ukrajinská i turecká strana hlásily zásadní posun, ale Rusko to, zdá se, příliš vážně nebralo. Boje na Ukrajině pokračují, schůzka prezidentů je v nedohlednu.

Já věřím, že to vážně berou. Jednání dál probíhají online a myslím, že došlo k pokroku. My pro to děláme všechno, naší prioritou je zajistit okamžitý klid zbraní. S Ukrajinou i Ruskem máme dobré vztahy, máme jejich důvěru. Toho se snažíme při zprostředkování jednání využít.