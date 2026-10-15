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V zaplaveném autobusu si stoupali na sedačky. Istanbul čelí povodním, dva mrtví

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  11:19aktualizováno  11:19
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Turecký Istanbul po několika dnech hustého deště zasáhly lokální záplavy. Nejméně dva lidé při nich zemřeli, přičemž jednoho z nich zasáhl elektrický proud. Školy dostaly volno a lidé mají zůstat doma.

Podle úřadů je déšť v některých oblastech nejsilnější od roku 1985 a zatím neustává. „Cyklon nad Černým mořem přináší další srážky,“ informoval ve čtvrtek turecký meteorologický ústav s tím, že povodně už připravily o život čtyřiatřicetiletého muže v Sariyeru nebo čtrnáctiletého chlapce, který ve Fatihu stoupl do louže a dostal ránu elektrickým proudem.

Turecký Istanbul po hustých deštích zasáhly lokální záplavy. (14. října 2026)
Turecký Istanbul po hustých deštích zasáhly lokální záplavy. (14. října 2026)
Turecký Istanbul po hustých deštích zasáhly lokální záplavy. (14. října 2026)
Turecký Istanbul po hustých deštích zasáhly lokální záplavy. (15. října 2026)
Turecký Istanbul po hustých deštích zasáhly lokální záplavy. (14. října 2026)
15 fotografií

Na sítích se kromě záběrů zaplavených ulic a aut plujících „po pás“ ve vodě objevily i snímky z autobusu, kde se cestující postavili na sedačky, aby se tak vyhnuli vodě na podlaze.

Úřady informovaly, že v zaplavených čtvrtích dočasně zrušily školní vyučování. Dovolenou mají i někteří státní zaměstnanci. Istanbulským obyvatelům bylo doporučeno, aby zůstali doma, a těm, kteří bydlí ve sklepních bytech, aby strávili noc někde jinde. Motorky dostaly zákaz jízdy.

Mezi zasažené oblasti patří čtvrti v širším Istanbulu, například Sariyer, Kagithane nebo Esenyurt na západě města, ale i obce na východním předměstí největšího tureckého města. Záchranáři přes noc pomohli stovkám lidí uvězněných v zaměstnání, zatímco kolemjdoucí pomáhali bezpočtu dalších, dodává agentura AP.

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