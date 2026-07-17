Pětatřicetiletá Victoria Filonovová s o tři roky mladším manželem Igorem byli v Istanbulu na dovolené. V pondělí se vydali do tamní historické a architektonické perly Hagie Sofie.
Chrám postavený v šestém století, v němž byli korunováni byzantští císaři, se poprvé změnil v mešitu poté, co osmanská vojska v roce 1453 dobyli Konstantinopoli. Když se osmanská říše rozpadla a Mustafa Kemal Atatürk založil moderní Tureckou republiku, z mešity se stalo muzeum.
Tím zůstalo až do roku 2020, kdy se z rozhodnutí prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana stala znovu mešitou. Křesťanské výjevy na zdech zakryly bílé plachty a místo kamenné podlahy návštěvníci chodí po sytě zeleném koberci. V chrámu se také pravidelně konají modlitby.
Pomodlit se tam zřejmě chtěl i zatčený ruský pár. Jen pár minut poté, co Igor s Victorií v horním patře chrámu vytáhli svůj výtisk Bible a začali z něj – údajně nahlas – číst, se však kolem nich seběhli přítomní policisté a oba sebrali. Podle médií Rusům hrozí obvinění z „podněcování veřejnosti k nenávisti a nepřátelství“ a „ponižování určité části obyvatelstva“.
Policie je převezla do detenčního centra. „S manželkou nás od sebe oddělili. Dlouho jsme nic nejedli a je nám špatně,“ řekl Igor s tím, že o zákazu čtení z Bible v Hagii Sofii neměli se ženou ani ponětí. Případ mezitím začala řešit ruská ambasáda v Istanbulu. Oběma turistům nyní hrozí deportace zpět do Ruska.