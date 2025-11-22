Istanbul panikaří po smrtelné otravě turistů. Prodejce jídla čekají masivní kontroly

„Nová opatření proti otravám jídlem v Istanbulu: Kontroly budou posíleny. Zavede se povinnost podniků uchovávat prodávané vzorky po dobu dvaasedmdesáti hodin. Místní správní a kontrolní týmy nebudou tolerovat žádné porušení řetězce chlazení. Zřídí se komise pro kontrolu potravin, jež budou provádět kontroly dvacet čtyři hodin denně,“ píší turecká média o sérii pravidel, se kterými přišla kancelář istanbulského guvernéra.
Novinky se v návaznosti na tragédii z minulého týdne snesly na pouliční prodejce jídla i restaurace. Majitelé podniků a zaměstnanci budou muset podstoupit školení v oblasti bezpečnosti a hygieny potravin. Podniky, které nesplní normy, čekají pokuty. Všechny podniky také budou mít povinnost nepřetržitě nahrávat, co se na místě děje, a to včetně zvuku. Záznamy z kamer pak musejí uchovávat po dobu třiceti dnů.
Trestní stíhání pak má hrozit těm, u kterých se prokáže, že prodávají vadné nebo prošlé výrobky. Správní řízení i soud navíc bude čekat firmy nabízející hubení škůdců, pokud se zjistí, že nepostupují v souladu se stanovenými normami.
„Ztratili jsme čtyři občany a zajistíme, aby se to už nikdy nestalo. K bezpečnosti zaujímáme nulovou toleranci,“ varoval guvernér Davut Gül, který podle portálu Yeni Şafak vyzdvihl, že si lidé budou moci prostřednictvím QR kódu zjistit, kdy naposledy byla v dané provozovně inspekce.
Pro Istanbul je i domnělá otrava turistů prodávaným jídlem tvrdou ranou. Jen loni do největšího tureckého města přijelo více než 18 milionů turistů, převážně z Ruska, Německa a Íránu. Právě Staré město je na návštěvnících ze zahraničí závislé a rok od roku je jim víc a víc uzpůsobené. Na přísnější kontroly tam tak najeli i přesto, že se rodina podle posledních výsledků vyšetřování zřejmě neotrávila jídlem.
„Vzhledem k okolnostem události, anamnéze rodiny, nejnovějším informacím a skutečnosti, že další dva lidé z téhož hotelu jsou v nemocnici s podobnými příznaky, předpokládáme, že matka a děti s největší pravděpodobností zemřely na otravu chemickými látkami z hotelu. Otrava jídlem je méně pravděpodobná,“ oznámili v pondělí forenzní analytici.
„Opravovali si letní dům. Ani v něm nepřespali“
Böcekovi byli tureckého původu, měli však německé občanství a dlouhodobě žila v Hamburku. Do Istanbulu přijeli v neděli 9. listopadu. Tři dny nato skončili v nemocnici se žaludečními potížemi a zvracením. Domnívali se, že se otrávili jídlem, jež si předtím koupili ve čtvrti Ortaköy. Lékaři je ještě ve středu pustili domů, už druhý den ráno je odvezla sanitka poté, co matka našla svou dceru v bezvládném stavu.
Děti Kadir a Masal ve věku pěti a tří let zemřely ještě během čtvrtka, sedmadvacetiletá matka Cigdem v pátek. V sobotu je pohřbili ve městě Bolvadin na západě Turecka, odkud rodina pocházela. Osmatřicetiletý otec rodiny Servet zemřel v pondělí po několika dnech na jednotce intenzivní péče.
Otec zesnulé ženy po pohřbu řekl médiím, že si rodina v Turecku opravovala letní dům, do kterého se časem chtěla přestěhovat. „Ale už v něm nestihli ani přespat,“ dodal s tím, že starší z dětí by brzy oslavilo šesté narozeniny.
O víkendu pak odvezli do nemocnice s příznaky otravy další tři turisty, kteří bydleli ve stejném hotelu jako rodina z Hamburku. A z údajné otravy jídlem se tento týden vzpamatovávají i dvě turistky z Nizozemska, není však jasné, kde se otrávily, protože jedly na mnoha místech v Istanbulu. Bydlely však rovněž v městské části Fatih.
Hotel, ve kterém zesnulá rodina bydlela:
Hotel Harbour Suites Old City v istanbulské části Fatih posléze evakuovali, zavřeli a vyšetřovatelé v něm odebrali vzorky. Pak se zjistilo, že 11. listopadu se uvnitř hotelu prováděla dezinsekce. Podle médií tam neupřesněná firma hubila štěnice a postřik použila v přízemí hotelu, přes ventilaci se však chemikálie dostaly až do pokoje nic netušící rodiny.
První zjištění ukázala, že mohlo jít o fosfid hlinitý, který je pro lidi škodlivý a ani podle tureckých zákonů se nemá používat v lidmi obývaných prostorách. Policie k úterý zatkla jedenáct lidí, nejprve pouliční prodejce, majitele restaurace a prodejce sladkostí a posléze také manažera z hotelu a majitele firmy, která v hotelu prováděla hubení škůdců. Mezi prodejci jídla byli zatčeni mimo jiné majitel stánku s mušlemi, prodejce tureckého medu či prodejce pokrmu s názvem kokoreç, který se připravuje z jehněčích nebo skopových střev, případně dalších vnitřností.
Tragédii v Istanbulu přitáhla pozornost i v Ankaře, kde se k ní v pondělí vyjádřil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Ten veřejnost ujistil, že „vyšetřování incidentu, při kterém přišli o život čtyři lidé, pokračuje na mnoha úrovních“. „Pečlivě vyhodnocujeme oznámení a stížnosti našich občanů. A pokud zjistíme jakýkoliv problém, závadu nebo porušení předpisů, nebudeme brát ohled na nikoho,“ pohrozil.
Hotel se nachází v istanbulské části Fatih:
Nezapomněl si při tom rýpnout do opozice, která Istanbul už léta vede a jež prý vůči kontrolním úřadům uplatňuje dvojí metr a kritizuje je, ať už něco dělají, nebo nedělají. Sami opoziční politici nicméně v poslední době čelí frontálnímu útoku ze strany policie, soudů a Erdogana samotného.
Istanbulská prokuratura koncem října navrhla obří tresty pro sedm starostů z řad největší opoziční partaje, Republikánské lidové strany (CHP), kvůli údajnému podezření ze zapojení do kriminální organizace. Oblíbený primátor Istanbulu a plánovaný vyzyvatel Erdogana v prezidentských volbách Ekrem Imamoglu pak už sedí ve vězení, kde má podle prokuratury strávit přes dva tisíce let. Prokuratura navrhuje obžalovat i samotnou stranu CHP, což by mohlo vést až k jejímu zrušení.
Na sítích se objevilo video otce rodiny Böcekových, jak se nemůže dostat ze zamčeného hotelu ve chvíli, kdy venku čeká sanitka: