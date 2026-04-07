Istanbulský guvernér Davut Gül oznámil, že všichni tři útočníci „byli neutralizováni“. Pachatelé podle něj použili automatické pušky a pistole. Střelba trvala až deset minut. Záběry z místa ukazují bezpečnostní síly před budovou konzulátu.
Turecký ministr spravedlnosti Akin Gürlek potvrdil, že úřady zahájily vyšetřování. Ministr vnitra Mustafa Çiftçi mezitím oznámil, že všichni tři útočníci měli vazby na „organizaci zneužívající náboženství“. Blíže ji však neidentifikoval. Dva ze zadržených jsou podle něj bratři.
Samotný útok připomínal atentáty Islámského státu, napsal turecký novinář Ragip Soylu na síti X. Zatím není jasné, zda útočníci cílili přímo na konzulát, podle Soylua byli terčem policisté nasazení v okolí budovy.
Konzulát se nachází v istanbulské části Beşiktaş u obchodního domu Yapi Kredi. V současnosti v Turecku podle zdrojů Reuters nepůsobí žádní izraelští diplomaté – ani na istanbulském konzulátu, ani na velvyslanectví v Ankaře. Policie okolí budovy okamžitě uzavřela. Bližší motivy útoku zatím nejsou známy.
